MS v hokeji: Britové se senzačně zachránili! Švédové měli na mále, přesto si výhrou nad Lotyši zajistili čtvrtfinále

Aktualizováno 19:42 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Dva neuvěřitelné duely byly na programu právě probíhajícího letošního hokejového mistrovství světa na Slovensku v pondělí odpoledne. V košické skupině A se v přímém souboji o záchranu v elitní divizi mistrovství světa střetli Francouzi s Velkou Británií a přestože podle papírových předpokladů čekalo, že tento duel zvládnou lépe reprezentanti země galského kohouta, tedy již ostřílení účastnící světových šampionátů z posledních let, nakonec to jsou nečekaně oni, kteří si příští rok na elitním mistrovství světa nezahrají. V zápase sice vedli 3:0, ještě do konce druhé třetiny ale Britové snížili na 3:2 a poté, co ve třetí třetině nováčci z Ostrovů dokázali vyrovnvat, duel šel do prodloužení. V něm mohli několikrát Francouzi rozhodnout, ale nakonec Britové zásluhou Bena Daviese otočili skóre na 4:3 a mohla tak propuknout britská radost. Infarktový duel se pak odehrával ve stejnou dobu v bratislavské skupiny B. Mezi Švédskem a Lotyšskem se tam uskutečnil přímý souboj o postup do čtvrtfinále a i když z počátku modrožlutí vedli 2:1, pobaltskému celku se duel povedl otočit 3:2 v jeho prospěch. Rozhodlo se až za vyrovnnaného stavu 4:4, kdy se Lotyši rozhodli hrát bez brankáře a právě trefou do prázdné sítě Rasmussen poslal Švédy mezi nejlepších osm mužstev turnaje.