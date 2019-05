MS v hokeji: Po Britech mezi elitou zůstává i Itálie. Kanada dala Dánům "bůra"

Při pohledu na dosavadní působení Itálie ve skupině A letošního mistrovství světa by si málokdo před utkáním s Rakouskem o záchranu v elitní divizi představil, že by dali nějaký gól a že by tento duel měl snad dospět až do samostatných nájezdů. A co víc, ještě v nich uspět. Jenže i proto, že Rakušané nepředváděli zrovna takový hokej, který by měl i na Italy stačit a prakticky byl tím nejviditelnějším z rakouské strany pouze Michael Raffl, nemohl vlastně tento zápas dopadnout jinak.

Byli to právě Italové, kterým se podařilo jako prvním jít v tomto utkání do vedení, když se v 10. minutě trefil šťastně, avšak po krásné akci, Anthony Bardaro. Radost z vedení však Jihoevropanům netrvala dlouho, neboť za chvíli vyrovnal na 1:1 Ganahl. Ještě do konce první třetiny pak stihl skóre otočit již zmiňovaný Raffl.

Jestli si Rakušané mysleli, že výrazně zpomaleným pohybem nějak Italy překvapí, mýlili se. Naopak, nováček z Apeninského poloostrova toho dokázal v polovině druhého dějství využít, konkrétně Simon Kostner svou střelou z mezikruží, proti které gólman Kickert neměl žádnou šanci, 2:2. A bratislavská hala byla poté svědky chyby v rakouské defenzivě, když se v rohu objevili hned čtyři Rakušané, čehož dokonale využil Marco Rosa, který tak vrátil Italy do vedení, 3:2.

Na začátku třetí třetiny to byl však opět Michael Raffl, který duel opět vyrovnal a jak postupoval čas a blížilo se prodloužení, nervozita by se v tu chvíli na bratislavském ledě dala krájet. V pětiminutovém prodloužení hraném ve třech na obou stranách gól nepadl a tak musely o vítězi tohoto utkání rozhodnout samostatné nájezdy. V těch se rozhodlo až v sedmé sérii, kdy svým blafákem o italském úspěchu rozhodl McMonagle.

Kanada po výhře nad Dány mohou stále myslet na vítězství ve skupině

Postup do čtvrtfinále z prvního místa košické skupiny A je zase o něco blíže. To si po pondělním večeru mohou říct Kanaďané, kteří si poradili s Dánskem 5:0.

Utkání se trochu protáhlo i kvůli opravě plexiskla, což už začíná být v obou slovenských halách celkem běžným doplňkem zápasů, ale také i kvůli hned třem případům, kdy se rozhodčí museli podívat na video. Nic to však neměnilo na faktu, že ani jedno moc Dánům nepomohlo ke zdramtizování tohoto utkání. Za Kanadu se například opět trefil Marchessueult, který byl opět hodně vidět, nicméně nejvíce se na pohodlném vítězství 5:0 z pohledu Kanady podílel svými dvěma góly a jednou přihrávkou Sam Reinhart.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (20.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Kanada - Dánsko 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Dubois (Marchessault, Stone), 7. McCann (Turris), 9. Marchessault (Severson, Stone), 34. Reinhart (Couturier, Chabot), 45. Reinhart (Myers, Cirelli)

SKUPINA B (Bratislava):

Rakousko - Itálie 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Ganahl (Unterweger), 17. M. Raffl (F. Hofer, Unterweger), 42. M. Raffl (F. Hofer) - 10. Bardaro (Trivellato), 35. S. Kostner (Miceli), 39. Rosa (Ramoser), rozhodující sam. nájezd McMonagle