MS v hokeji: O posledním vítězství na domácím MS se postaral rozhodujícím gólem z nájezdu loučící se Nagy, Lotyšsko porazilo Nory

Aktualizováno 19:41 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

O odpolední úterní hokejovou zábavu se na Slovensku v rámci právě probíhajícího světového šampionátu postaraly zápasy duely, ve kterých vlastně už o nic nešlo. Ve skupině A se domácí Slováci loučili s turnajem zápasem s Dánskem, ve kterém se zase loučil nejen s reprezentační kariérou Ladislav Nagy. A byl to právě on, kdo si připsal v jinak ne příliš oku lahodícímu utkání rozhodující branku, když proměnil svůj samostatný nájezd a právě po samostatných nájezdech tak Slováci vyhráli nad Dány 2:1. Už nic neřešící duel se ve stejnou dobu odehrával v Bratislavě, kdy Lotyšsko hrálo s Norskem. Pobaltský celek potvrdil ve svém poslední zápase na turnaji, že je přeci jenom více hokejovějším mužstvem a že nebylo náhodou, že až do včerejšího pondělí bojovali o postup do čtvrtfinále. Norsko nakonec porazil 4:1.