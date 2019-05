MS v hokeji: Na závěr skupin své zápasy ovládly Rusko a Kanada. Češi si zahrají čtvrtfinále proti Německu

Čechům rozhodně nebylo zrovna do skoku, když v duelu mezi Švédskem a Ruskem skórovali v prvním dějství Seveřané. Kdyby totiž v tomto duelu vyhráli nad Ruskem právě hráči Tre Kronor o tři branky, znamenalo by totiž, že by se parta vedená koučem Milošem Říhou musela stěhovat ke svému čtvrtfinále do Košic. Ještě před zápasem se to však, vzhledem k dosavadnímu působení Ruska na turnaji, jednalo jako nereálné.

A tomuto zdání českého fanouška se potvrdilo ve druhé třetině. Ta se Švédům vůbec nepovedla, několikrát chybovali v obraně tak, že góly Rusům servírovali na stříbrném podnose a po 40 minutách z toho bylo rázem vysoké vedení sborné 6:1. A to proto, že Švédové nezvládli závěr druhé části, kdy postupně během tří minut skórovali Kaprizov, Grigorenko a Malkin. Do konce zápasu už se stav pouze zkorigoval z obou stran na konečných 4:7 z pohledu Švédů, za které se i v tomto pro ně velmi nepovedeném utkání trefil Nylander.

Ve čtvrtfinále bude k vidění vedle česko-německého souboje i ten rusko-americký

Ani proti Kanaďanům nepřevedli američtí hokejisté takový výkon, který by si představovali jako ten nejlepší. Tím spíš, že ve čtvrtfinále nakonec narazí na nejsilnější tým dosavadního průběhu turnaje Rusko, je to varování. Jejich odevzdaný výkon už od úvodního vhazování snad nic jiného než prohra bez toho, aniž by oni sami skórovali, nemohla být.

Už po dvou minutách hry se mohli hráči s javorovými listy radovat z první branky, když se trefil Pierre-Luc Dubois. Když pak během zápasu ještě dva góly do sítě Američanů přidali Kyle Turris a Jared McCann, bylo jasné že duel dvou nejmladších týmu na tomto mistrovství vyhraje ten kanadský a to bez větších potíží.

Američané tak půjdou mezi nejlepších osm jako nejhorší tým skupiny B, tudíž skončí za třetím Německem. Hvězdy a pruhy tak potkají ve čtvrtfinále Rusko, proti němuž musí podat úplně jiný výkon, pokud budou chtít uspět.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (21.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Kanada - USA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Dubois (Stone), 9. Turris (Mantha), 36. McCann (Turris, Fabbro)

SKUPINA B (Bratislava):

Švédsko - Rusko 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Landeskog (M. Pettersson, E. Pettersson), 53. W. Nylander (Wennberg), 57. Ekman-Larsson (E. Pettersson), 59. J. Klingberg (Ekman-Larsson, W. Nylander) - 21. Anisimov (Gusev, Kučerov), 25. Dadonov (Sergačov, Kuzněcov), 29. Ovečkin (Malkin, Chafizullin), 35. Kaprizov, 38. Grigorenko, 38. Malkin (Zadorov, Dadonov), 53. Orlov (Barabanov, Tělegin)

Čtvrteční program čtvrtfinálových zápasů MS:

Bratislava

16.15 h Rusko - USA

20.15 h Česko - Německo

Košice

16.15 h Kanada - Švýcarsko

20.15 h Finsko - Švédsko