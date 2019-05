Česko vs. Německo ŽIVĚ: Češi hrají s Německem zatím bez branek. Hraje se druhá třetina

Aktualizováno 21:02 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Je to tady. Po skupinové fázi přicházejí na řadu na světovém šampionátu vyřazovací zápasy, přičemž těmi prvními jsou čtvrtfinálová utkání. V jednom z nich se česká hokejová reprezentace utká s Německem a hokejoví fanoušci doufají v úspěch a postup do bojů o cenné kovy, na které český hokej čeká od roku 2012. Do branky v duelu proti našim západním soudedům nakonec nastoupí Patrik Bartošák s tím, že mu bude krýt záda na střídačce Šimon Hrubec. Pavel Francouz je podle posledních informací mírně zraněn. V sestavě se pak celkem nečekaně neobjevuje ani reprezentační debutant na letošním MS Jakub Vrána. Čtvrtfinálový zápas můžete sledovat od 20:15 online na webu Eurozprávy.cz