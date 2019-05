MS v hokeji: Pro Rusy nejtěžší výhra na turnaji. Přes Američany jdou i tak do semifinále, Kanada utekla hrobínkovi z lopaty

Chvílemi hlídala sborná tempo zápasu, chvílemi ve čtvrtfinále přidala, aby mohla zase Američanům odskočit. Už po 67 vteřinách hry totiž Rusové šli do vedení, když tehdy trefil Gusev, jenž opět táhnul své mužstvo k touženému vítězství. Na Američanech jakoby v první třetině byla jistá únava po cestování z Košic do Bratislavy, od úvodního hvizdu nemohli nelznout optimální tempo zápasu, čehož tak dokázali Rudové využít a do konce první třetiny vstřelili ještě jeden gól na 2:0.

Ve 23. minutě se sice podařilo snížit na rozdíl jediného gólu Skjeiovi, jenže na začátku třetí třetiny se ale Rusům opět podařilo odskočit. Přestože se postupem času Američanům povedlo nějak zmátořit a ve třetí třetině ještě zdramatizovat výsledek, na vyrovnání zápasu jim už nezbyl čas. Na 3:2 nejprve snížil Hanifin, záha ale Grigorenko opět zvýšil ruské vedení. DeBrincat už pozre dvě minuty před koncem snížil na konečných 4:3 a i když ještě po Malkinově vyhození na zákazané uvolnění pár vteřin před sirénou dostali "hvězdy a pruhy" možnost vhazování v útočném pásmu, úspěšné zakončení z toho pro ně nakonec nebylo.

Podruhé za pět let tak budou Američané chybět nasvětovém šampionátu v semifinálové fázi.

Kanada další vyřazení od Švýcarů na MS nepřipustila, díky gólům v poslední vteřině a prodloužení posílá loňské finalisty domů

V loňském roce ani Kanada nedokázala zastavit senzační švýcarské tažení za jejich snem a v semifnále ani oni na zemi helvétského kříže nestačili. I letos, ještě o fázi dříve, tedy ve čtvrtfinále, Švýcaři kolébku hokeje potrápili. Vše načal ke konci první třetiny svou přesnou trefou Andrighetto, jenž tak otevřel skóre. Ve 26. minutě se sice Marku Stoneovi povedlo vyrovnat, ale od konce druhé třetiny to už zase bylo o gól pro Švýcarsko.

Stav 2:1 vydržel až do poslední vteřiny základní hrací doby. Po Slovácích tak na tomto turnaji i Švýcaři poznali, že Kanada hraje všechny své duely až úplně do konce. Právě v poslední vteřině, v době, kdy do závěrečné sirény chyběly čtyři desetiny vteřiny, dokázal svou střelou dostat puk do branky Severson.

Tím nejen, že zachránil svou zem od pohromy, ale ještě tak dal možnost ukázat se v následném prodloužení Marku Stoneovi, jenž svým druhým gólem v zápase po rychlé protiakci ve spolupráci s Duboisem rozhodl o postupu Kanady do semifinále.

Konečný výsledek čtvrtfinálových zápasů (23.5.2019):

Rusko - USA 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. Gusev (Sergačov, Kučerov), 16. Sergačov (Gusev), 42. Kaprizov (Gusev, Sergačov), 48. M. Grigorenko (Malkin, Dadonov) - 23. Skjei (P. Kane, J. Gaudreau), 46. Hanifin (J. Hughes), 58. DeBrincat (P. Kane, J. Hughes)

Kanada - Švýcarsko 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Stone (Fabbro, Dubois), 60. Severson (Stone), 66. Stone (Dubois, Theodore) - 19. Andrighetto (R. Diaz, Fiala), 40. Hischier (Martschini, Niederreiter)