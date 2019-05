MS v hokeji: Severské derby rozhodlo až prodloužení. S turnajem se loučí obhájci titulu

Nejen v Bratislavě byl k vidění ve čtvrtek večer dramatický souboj o postup do semifinále. V Košicích byl ale přeci jenom o dost vyrovnanější. V polovině zápasu se Finům podařilo vyrovnat z 1:3 na 3:3 a tehdy to vypadalo, že by snad mohli tým Suomi vyhrát nad tím švédským ještě v základní hrací době. Jenže ke konci druhé třetiny se modrožlutým podařilo dostat se zpátky do vedení, když se tehdy trefil Gustafsson. Po jeho gólu se však musel čas vracet, neboť byl uznán až zpětně videem, protože se puk po jeho ráně odrazil z branky od kamery umístěné v ní.

Užuž si možná Švédové ke konci třetí třetiny mysleli, že mají postup blízko, jenže Finové dokonale využili možnost hry bez brankáře. V 58. minutě z toho byl nakonec vyrovnávací gól, kdy se po důrazu na brankovišti nejlépe zorientoval Antilla.

Duel tak tedy muselo rozhodnout prodloužení, v němž se po rychlé protiakci rozhodl vypálit do vzdálenějšího horního růžku Manninen a především díky němu mohou Finové slavit postup. Právě on totiž v zápase zaznamenal nejen tento rozhodující gól, ale hned i tři asistence.

Konečný výsledek čtvrtfinále hokejového MS (23.5.2019):

Finsko - Švédsko 5:4 v prodl. (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Mikkola (Pesonen, Manninen), 26. P. Lindbohm (Manninen, Pesonen), 30. Hakanpää (Manninen), 59. Anttila (Ojamäki, M. Lehtonen), 62. Manninen (Lankinen) - 3. J. Klingberg (W. Nylander, Wennberg), 17. Hörnqvist (Ekman-Larsson, A. Larsson), 21. E. Pettersson (Landeskog, Ekman-Larsson), 40. E. Gustafsson (Landeskog, Wennberg)