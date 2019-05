MS v hokeji: Čeští fanoušci se mohou začít těšit. V roce 2024 bude v Česku další MS

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Je to už čtyři roky, kdy se na českém území konal hokejový světový šampionát naposledy. Po pátečním bratislavském ujednání je nyní jasné, že se hokejový turnaj v České republice představí opět v roce 2024. I tentokrát budou pořadatelskými městy Praha a Ostrava, nově se mluví i o Brnu, kde by měla do té doby postavit nová hala. Bylo také rozhodnuto o světových šampionátech v letech 2023 a 2025. V roce 2023 se turnaj uskuteční v ruském Petrohradu, v roce 2025 pak ve Švédsku a Dánsku. Právě na tom se domluvili zástupci Česka, Ruska a Švédska už před rokem na Maltě.