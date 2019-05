MS v hokeji: Revoluční rozhodnutí IIHF. Hokejová MS se budou hrát na úzkých kluzištích

"Bylo to schváleno. Platí to hned. Švýcaři dostali otázku, jestli jsou schopní to udělat. Ale jak to dopadne, nevím. Nechci mluvit za ně," řekl po bratislavském kongresu generální sekretář Českého hokeje Martin Urban. Není tedy ještě jasné, zda už příští rok v Curychu a Lausanne sbudioou k vidění hřiště o rozměrech 26x60 metrů.

Na hřištích se šířkou o čtyři metry kratší než jaké mají ty evropské se už MS hrálo a to v roce 2008, kdy se turnaj konal v Kanadě (Québec a Halifax). "Samozřejmě nikdo nemůže nutit jednotlivé týmy a kluby, aby zužovaly kluziště. To v žádném případě. Ale je doporučení, aby mistrovství světa té nejvyšší úrovně se hrála na 26 metrech, protože je to zajímavé pro diváky," dodal k rozhodnutí Urban.

Pokud nebudou mít pořadatelské země dostatek finančních prostředků ke zužení kluzišť v jednotlivých halách, můžou z ekonomických důvodů zažádat o výjimku. "Musí se ale v obou arénách hrát na stejných rozměrech hřiště," připomněl Urban.