Finále Kanada vs. Finsko ŽIVĚ: Zažijí Finové zlatou pohádku, nebo Kanada nenechá nic náhodě? Zápas začal

Aktualizováno 20:15 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Letošní mistrovství světa v hokeji již potřebuje vyřešit poslední hádanku a to tu, kdo celý tento turnaj konaný na Slovensku nakonec vyhraje. Vyřazovací část šampionátu vygenerovala do boje o zlato Kanadu a Finsko, přičemž zámořský celek přešel celkem jasně přes český národní tým (5:1), to Finové hráli skvělý vyrovnaný duel s favorizovaným Ruskem až Anttilovým gólem z poloviny třetí třetiny senzačně vyhráli 1:0. Oba soupeři už se setkali v košické skupině, kdy byl poprvé spatřen um finského mladíka Kaapa Kakka, který dvěma góly tehdy dopomohl k nečekané výhře Seveřanů 3:1. Finálový zápas Kanada vs. Finsko můžete online sledovat od 20:15 na webu Eurozprávy.cz