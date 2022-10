Až ruská agrese skončí, Rusko a Bělorusko se vrátí rovnou do elitní divize, tvrdí IIHF

Připomeňme, že současné sankce na ruský a běloruský hokej se týká nejen seniorských reprezentačních týmů, ale i dalších věkových kategorií, které se nemůžou účastnit svých mezinárodních turnajů. Stejně jako letos, tak i příští rok tak bude jen šestnáct účastníků seniorského mistrovství světa. Otázkou ale je, jak to tentokrát bude se sestupem a postupem mezi divizemi. Do elitní divize by podle stávajících pravidel měly postoupit dvě mužstva ze skupiny a divize I.. V momentě, kdy by byly do elitní divize zpátky vpuštěny týmy Ruska a Běloruska, tak by ze skupiny A divize I. mezi elitu nikdo nepostoupil.

K rozhodnutí IIHF o případném návbratu Ruska a Běloruska mezi elitu uvedl šéf IIHF Luc Tardif následující: "Aby bylo vše zřejmé a jasné – toto rozhodnutí nijak nenaznačuje návrat ruských a běloruských týmů do soutěží IIHF."

Pro web IIHF pak Tardif ve svém vyjádření pokračoval: "Kongres však potřeboval udělat toto rozhodnutí, aby měli členové IIHF do budoucna jasno o podmínkách spojených s reintegrací těchto zemí do programu IIHF. Rada IIHF bude vývoj války na Ukrajině nadále sledovat."

IIHF byla jednou z prvních mezinárodních sportovních organizací, která reagoval na ruskou agresi na Ukrajinu a již koncem února rozhodla o vyloučení Ruska a Běloruska z mezinárodních hokejových turnajů, přičemž toto rozhodnutí platí do odvolání. Už po skončení letošního MS ve Finsku však bylo jasné, že Rusko a Bělorusko nebude na mezinárodním poli ani v sezóně 2022/23. "Věřili jsme, že se situace zlepší, čekali jsme proto nejdéle, jak jen to bylo možné. Ale žádná změna nepřišla a my jsme museli před další sezonou přijmout nějaký jasný závěr. Vyloučení obou týmů se promítlo odshora až dolů v celé té struktuře. Není to jednoduché, ale nelze s tím teď nic moc jiného dělat než čekat, jak se bude situace vyvíjet dál," nechal se slyšet Luc Tardif už v květnu.

V Rusku se prolýchá, že se chtějí vrátit na mezinárodní scénu a ideálně v roce 2024, kdy MS pořádá Česko. Všechno záleží ale na vývoji války na Ukrajině a je tak stále těžko zodpovězenou otázkou, kdy se obě reprezentace vrátí.

"Nejzazší lhůtou pro nějaké rozhodnutí týkající se Ruska a Běloruska jsou poslední zápasy ve skupinách na příštím mistrovství světa seniorské kategorie mužů, abychom mohli připravit program šampionátů na výroční kongres," dodala k tomu IIHF, jejíž kongres je naplánován do Tampere na 25. až 27. květen 2023.