Běloruští sportovci se obracejí na Fasela. Žádají zrušení hokejového MS v Minsku

Navzdory tomu, že před dvěma týdny Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl o tom, že se Alexander ukašenko nesmí zúčastňovat všech akcí, které MOV pořádá ai navzdory tomu, že Evropská unie nepovažuje Lukašenka za legitimního vůdce země, má Mezinárodní hokejová federace IIHF opačný názor. Stále totiž váhá nad tím, jestli v příštím roce má pořadatelství mistrovství světa v hokeji nechat Bělorusku.

„Mistrovství světa musí být zrušeno nebo přesunuto do jiné země,“ nechala se slyšet na tiskové konferenci konající se v Minsku šéfka zmiňované Nadace běloruského sportu za solidaritu Alexandra Herasimenjová. Ta argumentovala nejen současnou politickou situací v zemi, ale i koronavirovou krizí. Připomněla, že běloruský vůdce dlouho koronavirus zlehčoval a přehlížel.

Kromě toho všeho existuje podezření, že se samotný šéf běloruského hokejového svazu Dmitrij Baskov podílel na vraždě jednoho z opozičních aktivistů Romana Bondarenka. „Druhého prosince jsme poslali na IIHF žádost o vyloučení Dmitrije Baskova ze všech jejích akcí, podepsalo ji několik set lidí. IIHF nám dosud neodpověděla,“ uvedla Herasimenjová, plavkyně, která na posledních Letních olympijských hrách v roce 2016 získala pro Bělorusko bronzovou medaili. Jako důkaz toho, že se Baskov skutečně podílel na oné vraždě, slouží názor expertů na audionahrávku, v níž se dva muži baví o okolnostech inkriminované vraždy.

IIHF jsou nadále v otázce běloruského pořadatelství hokejového MS na miskách vah. V listopadu se sice René Fasel nechal slyšet, že v současnosti je ono běloruské pořadatelství nereálné, nicméně se chtěl o tom, jak tomu v zemi doopravdy je, přesvědčit na vlastní oči. I proto se tak chtěl během minulého týdne setkat se samotným Alexanderem Lukašenkem, ovšem kvůli tomu, že se spolu s generálním sekretářem IIHF nakazil koronavirem, k této schůzce nakonec nedošlo. „Pane Fasele, nemám na vás telefon a vy mě asi neznáte. Snad nás uslyšíte. Hrála jsem 25 let basketbal, mimo jiné i finále WNBA. Budu k vám ale mluvit jako Běloruska. Plán pořádat mistrovství světa v mé zemi není jen o hokeji, ale i o tom, zda podporujete genocidu v Bělorusku. Sport od politiky nelze zcela oddělit,“ poslala IIHF vzkaz Jelena Levčenková, nejlepší pivotka světa z roku 2010.

Pro nekonání MS v Bělorusku by byl i bývalý trenér Sýkora. Co na to Český hokej?

Situace v Bělorusku není lhostejný ani bývalému uznávanému televiznímu expertovi a trenérovi Marku Sýkorovi, který se jako trenér zapsal do historie Dynama Minsk. V rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že by si za takovéto situace rozhodně nedokázal MS v Bělorusku představit. „Je to nehoráznost. To, co se teď v Bělorusku děje, je barbarství. Mlátí a zavírají tam lidi. Mistrovství světa tam být nemůže. Vůbec nechápu, o čem se chtěl předseda IIHF Fasel s Lukašenkem bavit,“ řekl konkrétně a volně pokračoval na téma koronavirus v zemi: „Jaká je tam skutečná situace, nevíme. Tomu, co běloruské úřady prezentují světu, nevěřím.“

Zároveň si nemyslí, že by několikatýdenní protesty nějak režim výrazně změnily. „Je mi to líto, ale myslím, že Rusko to nepřipustí. Rusové si nenechají jen tak přijít demokracii až ke svým hranicím.“

K otázce kolem nejistého běloruského pořadaetelství se vyjádřil i vítěz MS 1985 a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina. „Souhlasím s tím, co žádá nadace běloruských sportovců. Nevidím jako reálné, aby se šampionát uskutečnil. Za současné situace by bylo vhodné mistrovství přeložit,“ řekl.

Nadace běloruského sportu za solidaritu se hodlá v případě, že by tlakem na IIHF sama neuspěla, obracet i na jednotlivé národní hokejové federace. Tady je zajímavostí, že zatímco Švédsko s Finskem už nahlas mluví o možném bojkotu mistrovství, pokud by se konalo v Bělorusku, vedení českého hokeje se vůbec k situaci nevyjadřuje. „Jediným orgánem, který může přijmout odpovídající rozhodnutí, je Rada IIHF. Žádné rozhodnutí nepadlo,“ uvedl pouze mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. Podle něj se nikdo v českém hokeji nebude snažit o to, aby nějakou iniciativou tlačil na zršení či přeložení MS. „U nás o žádném jednostranném kroku neuvažujeme, mělo by to řadu konsekvencí,“ dodal s tím, že prioritou pro český svaz směrem k příštímu MS je bezpečnost jak hráčů, tak fanoušků a dalších účastníků šampionátu.

Podle Jiřího Hrdiny se však ze strany českého svazu jedná o "klasický alibismus".