Bude Hadamczik kandidovat na šéfa českého hokeje? Extrenér reprezentace se rozhodl

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Osmnáctého června se koná mimořádná volební valná hromada Českého svazu ledního hokeje, na kterém se bude volit nástupce Tomáše Krále poté, co z funkce šéfa českého hokeje odejde. Stane se tak předčasně, neboť se rozhodl odejít k tomuto datu loni na podzim poté, co vypukla jeho kauza týkající se spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou StB. Dlouho se před tím mlubvilo jako o možném kandidátovi na dalšího šéfa českého hokeje o bývalém reprezentačním kouči Aloisi Hadamczikovi. Ten však v úterý nechal slyšet, že do boje o post nejvyššího bosse českého hokeje nakonec nepůjde.