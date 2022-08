Česká "dvacítka" se v sobotu večer popere o bronz. V semifinále nestačila na Kanadu

Ze začátku bylo na českých hráčch vidět, že by chtěli svým výkonem navázat na duels USA a tak Kanaďanům chvíli trvalo než si na ledě vytvořili očekávanou převahu. K té se postupně propracovávali a už po osmi minutách hry se do velkých šancí dostali Johnson s Foersterem. Posledně jmenovaný neproměnil v gól ani svou další příležitost, to úspěšnější byl už v 11. minutě Johnson, jenž dorážel předešlou akci a překonal tak i tak nadále výtečně chytajícího Suchánka, 1:0 pro Kanadu.

Poté se snažil o vyrovnání Kos, ale za chvíli tu byli s daleko nebezpečnější hrozbou Kanaďané, kteří se tak snažili překonat fantoma v českém brankovišti, což se nakonec podařilo zase až Bedardovi v 16. minutě.

První minuty druhé třetiny, podobně jako v té první, patřily opět českému týmu. Ovšem ani Myšká, ani Jiříček krátce po vhazování uprostřed kluziště nedokázali dostat se na kontakt kanadskému soupeři. Jeho muž s maskou Garand svými zákroky spíše tehdy vzbuzoval nejistotu, ale i tak stále držel čisté konto. Ve 26. minutě se do další příležitosti na druhé straně dostal Johnson, jenž se tentokrát dostal do úniku, na jeho konci si ale neporadil s gólmanem Suchánkem. Následovala kanadská přesilovka, ve které sice nejprve McTavish trefil tyč, za chvíli ale tuto početní výhodu využil Srankoven, který tak zvýšil na 3:0.

Poté opět zazvonila branková konstrukce, když tyčku trefil i Gaucher. Když pak nabídnutou početní výhodu nevyužili naopak Češi, přišel Němcův trest a další přesilovka Kanady. A tu už zámořští hokejisté opět dokázali beze zbytku využít. Do střeleckých listin se tehdy zapsal McTavish, 4:0.

Prakticky tak už bylo jasné, jak duel skončí a málokdo věřil v nějaký zázračný obrat. Přesto se o jakéstakés zdramatizování duelu Češi ve třetí třetině snažili. Nastoupili do něj s Čajanem v brance a i on nakonec musel nejprve děkovat brankové konstrukci, když v ddalš přesilovce trefil tyč McTavish. V 51. minutě však převeli Češi rychlý kontr, jenž se podařilo gólově zakončit Myšákovi a pro českého kapitána se tak jednalo o pátou branku v turnaji, 4:1 pro Kanadu.

Po dvou minutách hry dostali Češi příležitost přesilovky, když na trestnou šel O´Rourke a právě během ní Jiříček napřáhl od modré tak, že tuto střelu nedokázal zastavit nkdo, ani gólman Garand, 4:2 pro Kanadu.

To však bylo ze strany českých mladíků všechno, naopak ještě před závěrečnou sirénou dostali pátý gól, o který se postaral Roy, jenž tak poslal definitivně Čechy do boje o bronz se Švédskem, který je na programu v sobotu večer od 22:10 středoevropského času.

MS hokejistů do 20 let v Edmontonu - semifinále (19.8.2022):

Kanada - Česko 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 11. Johnson (Stankoven, Foerster), 16. Bedard (Gaucher, Cuylle), 32. Stankoven (Johnson, Zellweger), 37. McTavish (Johnson, Zellweger), 55. Roy (Zellweger, Dufour) - 51. Myšák (Kulich, Svozil), 53. Jiříček (Kulich, Myšák). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Fernandez - Briganti, Rey (všichni USA). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 5092

Sestavy:

Kanada: Garand - Sebrango, Zellweger, Del Mastro, Cormier, Thompson, Seeley, O'Rourke - Dufour, McTavish, Roy - Foerster, Stankoven, Johnson - Bedard, Gaucher, Cuylle - Desnoyers, Ostapchuk, Othmann. Trenér: Dave Cameron

Česko: Suchánek (41. Čajan) - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Čech, Š. Němec - Myšák, Šapovaliv, Kulich - Urban, Gut, Szturc - Ryšavý, Menšík, Kos - Hauser, Ivan, Měchura - Herčík. Trenér: Radim Rulík