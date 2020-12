Česká hokejová dvacítka postoupila do čtvrtinále na MS. Rakousko porazila 7:0

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co v úterý česká hokejová reprezentace do dvaceti let na světovém šampionátu této věkové kategorie konající se v Edmontonu prohráli 0:7 s Američany, čekala je poslední překážka ve skupině B a to Rakousko. S ním musela nutně bodovat, aby se dostala do vytouženého čtvrtfinále. Svěřencům Karla Mlejnka se to podařilo více než dobře, neboť nad Rakušany nakonec Češi vyhráli jasně 7:0 a nyní čekají s kým se v sobotu utkají.