Česko vs. USA třetina po třetině: Češi hrají v Tampere o bronz s USA

Aktualizováno 14:25 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Čeští hokejisté hrají od 14:20 středoevropského času v rámci letošního mistrovství světa ve Finsku v duelu o bronz proti Američanům. Poté, co se Čechům v sobotu nepodařilo dostat se přes Kanadu do finále, mají nyní šanci získat první cenný kov z MS od roku 2012. Jestli se to svěřencům kouče Kariho Jalonena podaří, sledujte online třetinu po třetině na serveru EuroZprávy.cz. Češi se hned v úvodu dotali do útočného pásma, Červenkovo snažení ale vyšlo vniveč. Poté střílel Hronek, ale střela zblokována. Do zakončení se dostával Kundrátek, střílel mimo, pak spadl a posunul americkou branku. Po většinu času je zatím puk na českých hokejkách, Američané se ještě nedostali ke střele.