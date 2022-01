Český hokejista Hrabík hrající v AHL si 30 duelů nezahraje za rasistické gesto

Připomeňme, že Bok Immama přišel do Kanady z Konga a on sám si během si gesta směřujícího k němu v utkání nevšiml. Na Hrabíka upozornila až střídačka Tusconu, který mimochodem toto inkriminované utkání vyhrál nakonec 4:3. Následný videozáznam dal jejich tvrzení za pravdu. Nejprve se o suspendaci Kryštofa Hrabíka postaralo klubové vedení San Jose. Teď vynesla verdikt i samotná soutěž AHL.

Ta zakázala Hrabíkovi za jeho gesto nastoupit celkem do třiceti utkání, ze kterých už si český forvard stihl odpykat tři duely. Trest mu pak vyprší až začátkem dubna, ovšem jak uvádí samotná AHL, po 12. březnu si může český hokejista požádat o snížení trestu a to na základě toho, jakým studentem bude během školení o rasismu a inkluzi, které pořádá výbor NHL mající na starost začlenění hráčů.

Oba kluby San Jose, jak Sharks, tak Barracuda, se rozhodly vydat k situaci prohlášení. "Byli jsme zděšeni, když jsme se o tomto incidentu dozvěděli. Nabízíme upřímnou omluvu Bokovi, Roadrunners, AHL, našim fanouškům a celé hokejové komunitě," sdělily konkrétně.

Toto prohlášení pak ještě doplnil kouč tým NHL, tedy Sharks, Bob Broughner. "Tohle nemá v hokeji co dělat. Snad se z toho všichni poučí a uděláme krok vpřed místo vzad. Jde o respekt a přístup k lidem. To je na tom to největší zklamání. Už takhle se v našem světě zrovna teď děje dost šíleností," řekl.

Dodejme, že Hrabík působí v zámoří již od roku 2018. Tento reprezentant do 20 let před tím v české extralize oblékal dres Liberce.

Mimochodem, Imama se s rasismem na svou osobu už v AHL jednou setkal. Před dvěma lety se rasimu na něj dopustil Brandon Manning, obránce Bakersfield Condors. Ten tehdy za svůj prohřešek dostal pětizápasovou stopku.