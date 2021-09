Českým hokejem otřásá možná spolupráce Krále s StB. Co na to Jágr, Martinec či Richter?

Možná, že většinu hokejových příznivců nepříjemně překvapí ten fakt, že se nikdo z hokejových osobností zatím ke zjištění novinářů deníku Sport a o minulosti Tomáše Krále moc vyjadřovat příliš nechce.

Například takový Jaromír Jágr nad tímto tématem prakticky jen mávl rukou s tím, že ho to moc ani nezajímá. „Noviny jsem četl naposledy v roce 1998. Tyhle zprávy vůbec nečtu a nevím o tom nic. Abych pravdu řekl, takové věci mě ani nezajímají. To, že někdo něco napíše... Už jsem si na to zvykl," řekla konkrétně stále hrající "osmašedesátka" působící ve svém Kladnu, kde je zároveň i majitelem.

Byl zastihnut na zimnm stadionu v Říčanech, kde probhal hokejový trénbink bývalých fotbalistů, tedy například i s Vladimírem Šmicerem nebo s Pavlem Kukou. I ti se totiž ukáží na akci, při které bude k vidění hokej pod širým nebem a která se uskuteční v prosinci ve Špindlerově Mlýně. Právě tam také budou netradičně k vidění hned dva extraligové zápasy.

Osloven k tématu, který může zatřást celým českým hokejem, byl i trojnásobný mistr světa Vladimír Martinec. Ne náhodou. Sám měl dost zkušeností během minulého režimu se špiony z StB. „Objevovaly se anonymy, že chci zůstat venku. Já po tom ale nepátral, už se nechci šťourat v něčem, co mi tolik neuškodilo. Jen mě hlídali na olympiádě v Lake Placid, to bylo všechno," nechal Martinec nahlédnout pod pokličku toho, co tehdy prožíval.

Že ale spolupracoval s StB i Tomáš Král, to je pro něj překvapení. Připomněl však, že není Král jediným vysokým funkcionářem v této zemi s takovouto minulostí. „Vždyť se můžeme podívat i výš, nechci říkat kam. A tam se zatlouká už několik roků. V tom by si měl ale každý sáhnout do svědomí sám. Já nemám v úmyslu někoho soudit," řekl bývalý hokejista i trenér spjatý především s Pardubicemi.

Své zkušenosti se Státní bezpečností přidal i mistr světa z roku 1985 a již bývalý televizní expert Pavel Richter. „Na každý zájezd s námi jezdilo aspoň jedno ‚očko'. Když jste někam vyrazil, tak šel za vámi, když jste telefonoval, tak se motal kolem budky. To samé, když jsme se potkali třeba se známými, co emigrovali. Člověk si dával pozor," nechal se slyšet exsparťan.

I on o takové minulosti Tomáše Krále ale nevěděl a také se k tomu nechtěl nikterak více vyjadřovat. „Absolutně jsem o tom neměl ponětí. Jestli je vše pravda, tak to je problém, ale nechci to dramatizovat, když o tom moc nevím. Vyplouvají obrovské věci na hodně lidí kolem a nic se neděje."