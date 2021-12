Čeští hokejisté opět nevyhráli. V Moskvě s ruskou sbornou schytala výprask

Už v prvních minutách zápasu bylo vidět, že český národní tým nečeká v Moskvě nic jednoduchého. Vše začalo Frolíkovým zakázaným uvolněním, po kterém se vhazovalo v českém obranném pásmu. Po tomto buly se puk dostal ke Gricjukovi, jenž po čtrnácti vteřinách hry vypálil přesně nad vyrážečku gólmana Willa a bylo vymalováno, 1:0 pro Rusko.

Co na tom, že se českému týmu povedlo svého soupeře v úvodním dějství přestřílet. Produktivnější zkrátka byli Rusové, což se potvrdilo i v osmé minutě, kdy se Vovčenko přihlásil o přihrávku zpoza branky a z bezprostřední blízkosti se mu povedlo překonat gólmana Willa, 2:0.A zanedlouho mohlo být pro Čechy ještě hůř, kdyby z ostrého úhlu neminul poloodkrytou branku Šipačov. Skóre se naštěstí nezvýšilo ani po Galimově úniku. I když, naštěstí. Zvýšení na 3:0 se Rusové stejně dočkali.

A to v 15. minutě díky svému výtečnému napadání, kvůli kterému přišel ve středním pásmu o kotouč kapitán Kovář, následoval Grigorenkův rychlý brejk a ten skončil přesnou střelou nad levý beton českého muže s maskou, 3:0. Co se týče první třetiny, tak Češi mohli být spokojeni snad jen s jejím závěrem, kdy se dobře pohybovali a dělali tak ruské obraně problémy. Z chvilkového zámku se Čechům podařilo gól konečně vytěžit a to díky Kovářovi, jenž byl na správném místě a úspěšně dorážel, 3:1.

Jak aktivně Češi první třetinu skončili, tak vstupili i do té druhé. Dtřelou z mezikruží mohl tehdy výrazně vylepšit českou náladu Sobotka, ale úspěšný nebyl. A to ani následně dorážející Řepík. Pak už se ale do zápasu zase začala vracet domácí sborná a začal kolotoč ruských akcí. Po první třetině se rozhodl Pešán vystřídat gólmana Willa Hrubcem a ten například zasáhl proti Grigorenkově tvrdému zakončení z pravého kruhu. Až když se druhá třetina blížila ke svému závěru, i Hrubec nakonec inkasoval. Nejprve poté, co Šipačov zpoza branky přihrával aktivnímu Grigorenkovi a ten byl už tehdy proti Hrubcovi úspěšný, 105 vteřin na to českého gólmana překonal Anisimov, jenž tak zvýšil na 5:1.

V závěrečné dvacetiminutovce se Čechům podařilo snížit skóre, když ve 48. minutě bvyužil přesilovou hru. To po Špačkově předávce se ke střele rozhodl Milan Guaš a ten se trefil po čtvrtečním zápase s Finskem i proti Rusku. Pak už se na skóre nic neměnilo a Češi si tak připsali další porážku.

Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour (18.12.2021):

Rusko - ČR 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Branky: 1. Gricjuk, 8. Vovčenko (Korškov, Anisimov), 15. M. Grigorenko (Gusev, Šipačov), 38. M. Grigorenko (Gusev, Šipačov), 40. Anisimov (Jelesin, A. Marčenko) - 19. Jan Kovář (Frolík, Klok), 48. Gulaš (M. Špaček, J. Jeřábek)