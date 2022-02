Čeští hokejoví reprezentanti trénovali bez Sobotky. Nastoupí proti Švýcarsku?

Hodinu trval pondělní trénink hokejového národního týmu. Toho se nezúčastnil Vladimír Sobotka. Podle trenéra Filipa Pešána by se ale měl do úterního utkání dát do pořádku a v úterý tak proti Švýcarům nastoupit.

„Vláďa měl drobnou zdravotní indispozici, byl trošku zesláblý, tak jsme jej nechali odpočinout. Vyspí se a pevně věřím, že do zápasu bude fit. Není to tak fatální, že by to mělo mít vliv na zápas. Jsem přesvědčený, že nastoupí," nechal se slyšet konkrétně kouč Filip Pešán.

Ví, že v případě Sobotkovy absence by nastal výrazný problém, neboť i díky jeho výkonu, které předváděl ve formaci společně s Janem Kovářem a kapitánem Romanem Červenkou Češi v posledním zápase ve skupině dokázali porazit Rusko po divoké přestřelce 6:5 po prodloužení. A nejen tehdy pomohl. Na jeden gól ve skupině se mu dokonce podařilo i nahrát.

Pokud by ale přeci jenom chyběl, Pešán by musel změnit akorát onen útok s Kovářem a Červenkou. K nim by nově musel přidat Radana Lence. „Ještě bychom se pak museli pobavit o přesilové hře bez Vládi, nějakou variantu ale připravenou máme," ujistil kouč a dodal: „Byl by to veliký zásah, když by nakonec Vláďa nenastoupil. S Rusy odehrál výborný zápas a celou lajnu zvedl. Pevně ale věřím, že hrát bude."