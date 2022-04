Čeští mladíci o zlato bojovat nebudou. Američané je v semifinále rozstříleli

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po senzační výhře nad Kanadou 6:5 po prodloužení a čtvrtfinálové vysoké výhře nad Švýcarskem 8:0 možná nejeden český fanoušek doufal, že by se mohlo české národní mužstvo hráčů do 18 let na světovém šampionátu své věkové kategorie dostat až do finále. V semifinále však narazilo na silného protivníka, na jednoho z favoritů turnaje, tedy na Američany. I když do duelu s nimi svěřenci kouče Jakuba Petra vedli, když využili přesilovku 5 proti 3, Američané dokázali přesto duel otočit a díky druhé třetině, ve které skóre ustanovili na 5:1 pro sebe, bylo jasné, že se sen Čechů o finále rozplynul. Češi nakonec prohráli 1:6 a budou tak hrát v Německu o bronz.