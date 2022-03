Cizinci opouštějí ruský sport. Z ruské KHL odcházejí v houfu především Finové

Jako první se k exodu z ruské KHL rozhodl po nedávném ruském vojenském vpádu na Ukrajinu Markus Granlund, finský olympijský vítěz z Pekingu dosud hrající za Ufu. Postrádat ve druhém zápase 1. kola play-off s Novosibirskem ale nebude Ufa jen jeho. Po něm se totiž Rusko rozhlodli opustit i finská brankář Juha Metsola, útočníci Sakari Manninen, Teem Hartikainenen a dánský bek Philip Larsena. Proto se tak Ufa stává prvnm klubem KHL, který dohraje tuto sezónu jen s ruskými hráči v kádru.

"Tohle je asi nejtěžší den v mém životě. Měl jsem dvě možnosti: jít domů za rodinou nebo zůstat tady a hrát dál. Rozhodl jsem se vrátit domů. Nerad bych dlouze rozebíral důvody, ale chtěl bych poděkovat všem v Ufě, těm, kteří mě po celá ta léta podporovali. Doufám, že se situace ve světě zlepší a zase se uvidíme. Bojujte dál o Gagarinův pohár. Budu vám fandit," oznámil svůj v Rusku na sociální síti Hartikainen.

"Od začátku událostí na Ukrajině jsme se s legionáři a trenéry několikrát sešli. Zaručili jsme jim úplnou bezpečnost na území země na státní úrovni. Byl to poměrně upřímný rozhovor. Hlavně jsme hokejisty žádali, aby nedělali unáhlená rozhodnutí, kterých budou časem litovat. Legionáři jsou pod obrovským tlakem. Bohužel legionáři se společně rozhodli odejít. Samozřejmě nás to mrzí. Rozhodně se nedá říct, že utekli. Do poslední chvíle jsme doufali, že je přesvědčíme, aby zůstali," doplnil pak pro server championat.com Rinat Baširov, generální ředitel Ufy.

Kouč Ufy Andrej Nazarov však nehodlal mluvit o dchodech cizinců v rukavičkách. "Není žádným tajemstvím, že posledních deset let jsme všechny legionáře až příliš dobře živili. Podle mě je třeba vyvodit závěry a více se zabývat ruskou mládeží," řekl konkrétně.

Také soupeř Ufy v 1. kole play-off Novosibirsk se rozlouřil se svými legionáři. V pátek samotný klub oznámil odchod dalších Finů gólmana Harriho Säteriho a obránce Jyrkiho Jokipakky. Naopak jeich dosavadní spoluhráči, duo Kanaďanů Murphy a Lipon a Slovák Čajkovský, pro zatím v KHL zůstávají. Dalších bojů v play-off se pak nezúčastní už ani finský gólman Juho Olkinuora, další z týmu olympijských šampionů, jenž oblékal dres Magnitogorsku.

To v CSKA Moskva pro změnu nemůžou již počítat se službami dvou Švédů Lucase Wallmarka a Joakima Nordströma. „Vypověděli smlouvy z vlastní iniciativy a vyplatili klubu kompenzaci v souladu s pravidly," sdělil k tomu moskevský klub na sociální síti. Zatím se exodus cizinců vyhýbá Omsku, kde zatím všichni legionáři zůstávají, tedy i český gólman Šimon Hrubec.

Očekává se však, že nejen Seveřané, ale i další zahraniční hokejisté se budou z KHL pakovat. Promluvil o tom alespoň další finbský gólman Frans Tuohimaa, tentokráte chytající v Nižněkamsku. Ten také připomněl, že opustit Rusko nelze v současnosti jen tak, navíc některé kluby nyní během play-off moc své zahraniční opory pouštět nechtějí. „Hlavní problém je, jak se odsud dostat. Peníze a vyplácení mezd jsou v tuto chvíli druhořadé. Je zde mnoho rizik a problémů, protože se nacházíme na ruské půdě. Nemůžete se odsud jen tak vytratit. Můžu vám říct, že odtud nevede cesta ven po dobrém," řekl konkrétně Tuohimaa v rozhovoru pro finský deník Sanomat.

V něm ztratil řeč i o Češích. Je totiž spoluhráčem Ronalda Knota a Lukáše Kloka. Celkem je v KHL oasm českých hokejistů a všichni ti se podle Tuohimmaai potkávají s výhrůžkami. „Všiml jsem si, že mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly. Češi jsou pod větším tlakem a jsou v horší situaci. Dostávají výhrůžky, což je další úroveň," nechal se slyšet.

Jeho jiný spoluhráč z Ufy Geoff Platt, původem Kanaďan reprezentující však Bělorusko, už naopak ruskou KHL opustil, stejně jako Američan Nick Shore, forvard dosud hrající v Novosibirsku.