"Dal bych za něj ruku do ohně." Bývalý nadřízený major Tomáš Krále se šéfa svazu zastal

Připomeňme pro začátek, že po středečním zveřejnění kauzy týkající se možného udávání ze strany Tomáše Krále před listopadem 1989, se samotný šéf českého hokeje Tomáš Král ve svém prohlášení odmítl, že by svou spoluprací s vojenskou kontrarozvědkou StB, kterou mimochodem sám nepopírá, někoho poškodil. „O zájmu vojenské kontrarozvědky jsem ho obratem informoval a domluvili jsme se společně na postupu. Nikdy jsem neučinil nic, čím bych dohodu porušil a prověřovanou osobu poškodil," nechal se slyšet Král.

Podle spisů nezývá deník Sport tehdejšího nadřzeného majora Tomáše Krále "Lotrem" a právě s ním nyní udělal rozhovor. V něm přiblížil, jak mohla kontrarozvědka získat ke spolupráci právě Tomáše Krále. „Tomáše asi blbým způsobem zlákali. Po vojně chtěl jít dělat právníka do plzeňského pivovaru, takhle jsme se o tom bavili. Tohle tam třeba mohl říct. Oni na to, že mu pak pomůžou. Něco za něco. Třeba nějak takhle chudáka kluka získali," uvedl bývalý major, jenž byl podle spisu sám členem KSČ a jenž taktéž měl spolupracovat s kontrarozvědkou.

„Byl ale takový frajer, že šel rovnou za mnou a říká mi: Náčelníku, já jsem udělal strašlivej průser. Nějakému P. (Pospíchalovi – pozn. red.) jsem tam kývl na spolupráci. Říkám mu: Tomáši, ty vole, cos to udělal? Když budeš na vojně, z toho se už nedostaneš. Oni tě budou úkolovat. Tomáš mi řekl, že jeho úkol je donášet na mě a že to udělat nemůže," pokračoval major "Lotr" a potvrdil tak tím slova Tomáše Krále, který taktéž uvedl, že právě tomuto majorovi řekl o své spolupráci s kontrarozvědkou. „Otevřeně říkám, že on jim ale jen předával informace, na kterých jsme se spolu dohodli. Abyste si nemysleli, Tomáš Král je charakterní, slušnej, rozumnej chlap," dodal "Lotr".

„Tomáš Král určitě neměl důvod, aby na mě žaloval a práskal. To ne! Za to dám ruku do ohně! Věděl jsem o tom, že jim kývl na spolupráci. Nikdo jiný by to neudělal. Kdyby se to bývalo profláklo, tak Tomáš skončil hodně špatně," zastával se dále v rozhovoru pro deník Sport někdejší major.

Ten také odmítl, že měl snad Král prohledávat jeho byt, nakreslit jeho plánek či zařizovat klíče pro kontrarozvědku. „Nesmysl! To není pravda! Tomáš je levej jak turecká šavle, ten vám nenamaluje nic, natož aby vymýšlel plánek. Co si pamatuju, u mě v bytě byl Tomáš tak třikrát, čtyřikrát. Tyhle byty jsou postavený na jedno brdo. Jsou jeden jako druhý," řekl k tomu konkrétně.

V rámci tohoto rozhovoru však redaktoři deník Sport zároveň některá majorova tvrzení rozporují s tím, co našli ve spisech. Podle nich byl totiž Král hned několikrát v majorově bytě, celkem dvaadvacetkrát.

A nneí to jediný rozpor mezi slovy tehdejšího majora a tím, co se našlo ve spisu. Například podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů, se kterým na tomto tématu redaktoři deníku Sport spolupracovali, byla tehdy jen minimální šance na takovou dohodu mezi Králem a nadřízeným majorem "Lotrem" spočívajcí ve společné domluvě ohledně předávaných zpráv StB. I samotný Král byl totiž odposloucháván a jeho výpovědi tak souhlasí s informacemi i od jiných agentů.

Co se týče majora "Lotra", jenž si přál, aby jeho pravé jméno zůstalo v anonymitě, tak ten nebyl v očích samotných lidí z StB důvěryhodným člověkem. Jak bylo výše zmíněno, sám "Lotr" spolupracoval s kontrarozvědkou, ovšem pouze do roku 1984, kdy s ním StB tuto spolupráci ukončila kvůli „neserióznosti a alibismu". Ve spisu s mluví i o alkoholismu a jedna z mnoha zpráv popisuje osoba majora jako „křiváka, nečestného a chamtivého člověka, pro kterého není nic svaté, aby dosáhl vlastního prospěchu".