Další extraligový kouč prodloužil smlouvu. Augusta bude v Liberci další dva roky

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Pár dní poté, co oznámili prodloužení smlouvy na dalších sedm let s dosavadním koučem Václavem Varaďou třinečtí Oceláři, přichází zpráva o dalším prodloužení smlouvy s dalším extraligovým trenérem. Tentokrát z Liberce, kde bude i další dvě nadcházející sezóny v roli hlavního kouče působit Patrik Augusta. Ten se trenérem Severočechů stal před začátkem sezóny 2019/20 poté, co z klubu odešel za reprezentačními povinnostmi Filip Pešán.