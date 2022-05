Dánové poprvé v historii porazili Kanadu. Rakušané se zachránili v elitní divizi

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Hokejisté Dánska se v pondělí večer v rámci letošního světového šampionátu postarali o jednu z největších senzací. V rámci skupiny A totiž porazili poprvé historii mistrovství světa Kanadu, které tak tedy zkomplikovali cestu směrem do čtvrtfinále. Vítězství si ale zasloužili, Kanaďané se neoklepali z předešlé prohry se Švýcarskem a Dánové šli jako první do vedení. Po první třetině to bylo už 2:0 pro Seveřany a kolébce hokeje už se nepodařilo zápas výsledkově vyrovnat Dánové vyhráli nakonec 3:2 a budou hrát v úterý se Slováky v přímém souboji o postup do čtvrtfinále. O druhý pondělní večerní duel se postarali Rakušané a Britové a byl to duel záchranářský. Lépe se zprvu dařilo Britům, kteří vedli po dvou třetinách 2:0, pak ale vládli Rakušané, kteří nakonec uel otočili na 5:3 a tím e tak pro příští sezónu zachránili v elitní divizi MS. Naopak Britové sestupují, stejně jako Italové.