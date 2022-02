Dobrá zpráva pro české hokejové mužstvo. Bude moct počítat hned s oběma Špačky

Ve středu začíná olympijský hokejový turnaj a hned v jeho první soutěžní den nastoupí ke svému prvnímu zápasu proti Dánsku (od 14:10 středoevropského času) český hokejový výběr v čele s koučem Filipem Pešánem. Ten do úterního dne nemohl v Pekingu počítat se svým asistentem Jaroslavem Špačkem, jenž byl v minulých dnech v Praze pozitivně testován na koronavirus. Nakonec se mohl po pěti negativních testech v řadě do Pekingu přesunout a tedy od úterý už v dějišti Her pomáhá Filipu Pešánovi. A není to jediný Špaček, který má pomoct týmu. Mužstvo totiž ještě čeká na útočníka Michaela Špačka, kterého potkal stejný problém s koronavirem a podle posledních zpráv se ho dočká tento týden ve čtvrtek.