Dopad Prymulových omezení na sportovních akcích: hokejová extraliga zvažuje přerušení

"Někteří namítají, že by chtěli, aby to bylo poměrově, a ne limitováno na 2000, aby na velkých stadionech to bylo více. My si toto uvědomujeme, ale zcela záměrně je limitace na tomto počtu, protože v takovýchto případech dochází k poměrně blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. To je důvod, proč tady nejsou rozdíly," vysvětlil ministr Prymula svůj krok omezit počet diváků na sportovnch akcích.

Co se týče akcí, při kterých lidé stojí a tudíž nesedí, tak tam bude novš omezen počet osob na 50. Stále pak platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než 10 lidí.

Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (hnutí ANO) se nechal slyšet, že nová omezení vyřčená ve středu novým ministrem zdravotnictví Prymulou jsou odle něj rozumná. Že kromě fotbalu a hokeje nikterak sportovní akce neomezují. Prozradil také, že vláda - konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu - dokončuje mimořádný dotační program, jehož cílem by mělo být kompenzování finančních ztrát sportovním klubům. "Opatření jsou velmi rozumná i v kontextu toho, že jsou časově ohraničená, mluví se o dvou týdnech. Pro většinu sportovního prostředí jsou tato opatření přijatelná a neomezující. Ale samozřejmě pro profesionální soutěže jako fotbal a hokej jsou velmi omezující," řekl konkrétně Hnilička v rozhovoru pro Českou televizi.

Hokejová Plzeň by v omezených podmínkách hrát nechtěla. Vedení extraligy bude jednat o možném přerušení soutěže

Vedení hokejové extraligy se už v reakci na Prymulovo opatření omezit vnitřní sportovní akce na 1000 sedících diváků nechala slyšet o přerušení soutěže. Ve čtvrtek dopoledne by se podle ředitele soutěže Josefa Řezníčka mělo o tomto tématu jednat. "Kluby již dostaly podklady, abychom věděli, jak se k tomu staví. Abychom znali názor extraligového pole. Budeme se o tom ve čtvrtek intenzivně bavit," řekl Řezníček a pokračoval: "Pro některé kluby je tisícovka diváků neakceptovatelná. O tom jsme se bavili už před sezonou a chápu to. Z logistického hlediska je to ještě větší problém, protože jsou prodané lístky i permanentky. I to bude důvodem zítřejšího jednání."

Podle MF Dnes už existují v extralize hlasy klubů hovořící o tom, že za omezených podmínek nehodlají vůbec nastoupt. V tomto ohledu jde především o Plzeň, přičemž před začátkem extraligy o tom samém mluvilo i Brno. Proti srsti jsou nová omezení i pro Spartu disponující největší hokejovou arénou v Česku. "Je to rozhodnutí organizátora soutěže. Možná by to v tomhle období bylo rozumné. Možná by to pomohlo k uklidnění epidemiologické situace," řekl k možnému přerušení hokejové extraligy Hnilička.

Od začátku nového ročníku extraligy kvůli už dosavadním omezením jsou návštěva daleko nižší než obvykle. Nejvíce lidí bylo přítomno na zápase 2. kola Pardubice vs. Plzeň, kde bylo 5118 diváků. "Kluby se postupně vyjadřují a někteří hrát nechtějí, čemuž jsme schopni vyjít vstříc, neboť i takový návrh jsme jim s prezidentem hokejového svazu (Tomášem Králem) zaslali," řekl Řezníček. Jak se extraligové kluby postaví k pokračování soutěže s omezeními, to bude známé v nejbilžších hodinách, kluby čekaly na oficiální oznámení Romana Prymuly.

Na programu bude mít vedení exraligy ve čtvrtek dopoledne jednání o třčech možných variantách, jak v sezóně dál pokračovat. Buď se tedy bude hrát normálně podle původního plánu nebo se přeruší soutěž na zmiňované dva týdny či bude soutěž pokračovat s těmi kluby, které o to budou mít zájem a program se tak kvůli tomu přizpůsobí. "Museli bychom udělat nějaké změny (v programu), ale o tom se můžeme začít bavit, až budeme mít výsledek. A s největší pravděpodobností to nerozhodneme dříve než zítra," zakončil Řezníček.