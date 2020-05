Držitel titulu mistra světa a olympijské medaile Hemský skoncoval s hokejovou kariérou

Že Hemský nakonec pověsí svou hráčskou kariéru na hřebík, se sám hráč definitivně rozhodl již loni v létě, ale až teď přišel s oznámením. „Pořád to bylo takové jo a ne, až jsem pochopil, že se s koncem definitivně musím smířit. Nikde jsem to nevyhlašoval, nic nesvolával, to nikdy nebyl můj styl. Jen jsem uvnitř sám sebe věděl, co nastává," řekl pro deník Sport Hemský, jenž s hokejem začínal v Pardubicích a v NHL pak odehrál celkem 845 zápasů, během kterých zaznamenal 174 branek a 398 asistencí. V zámoří nastupoval vedle Montrealu i za Edmonton, Ottawu a Dallas.

Za zmiňovaný Montreal ale ve své poslední sezóně NHL 2017/18 odehrál pouhých sedm utkání. „Když jsem se tenkrát po Montrealu dostával z otřesu mozku, myslel jsem si po čase, že jsem v pohodě, trénoval jsem a chtěl se vrátit. Do NHL už asi ne, ale do Evropy mě to lákalo. Anebo úplně domů. Věřil jsem, že se do toho dostanu, ale postupem času jsem zjistil, že na tom moc dobře nejsem," řekl Hemský, jenž byl i u zatím poslední čské medaile na MS v roce 2012.

„Musel jsem vyhledat odbornou pomoc, pár lidí mě tady v Americe dávalo do kupy. Trvalo skoro dva roky, než jsem se z potíží vyhrabal. A když už jsem věřil, že se mi návrat vydaří, ozvala se kyčel. Doktoři tvrdili, že neodehraju víc než dvacet procent zápasů. Došlo mi, že to je konečná," prozradil Hemský, že zdravotní problémy zasahovaly výrazně i do jeho osobního života. Připomeňme, že Hemský žije se svou manželkou a dvěma dětmi v Dallasu.

„Když jsem si ani nemohl hrát s dětmi, vůbec jsem nefungoval jako člověk, to bylo těžký... Hokej jsem měl a mám pořád rád, chtěl jsem si prodloužit kariéru, bavit se jím, jenže když chcete a nemůžete, je to těžký. To mě na tom štvalo nejvíc," zakončil Hemský, jenž toho mnoho odehrál na pravém křídle a kterého kanadská televize TSN nedávno zařadila do třetí lajny historického týmu Oilers a to vedle Draisaitla a McDavida.