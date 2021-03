Duel Třince s Litvínovem musel být náhle odložen. Kvůli tragické události u Ocelářů

Jak inormuje server Sport.cz, na odložení zápasu se dohodly krátce před jeho původním začátkem oba kluby. Měl by setak odehrát nově v takovém termínu, aby se stihlo před začátkem play-off, neboť poslední kolo základní části je na programu už tuto neděli.

Protože se poslední dvě kola základní části hrají v pátek a v neděli, připadají do úvahu dva možné termíny pro odehrání duelu Třince s Litvínovem. A to ve středu nebo ve čtvrtek.

Podle zákulisních informací by měl být celý realizační tým i kádr Třince v pořádku Nepotvrzené zprávy hovoří o tom, že by snad mělo jít o úmrtí v rodině některého z hráčů třineckých Ocelářů. Na soupisce pak chyběl útočník Petr Vrána, naopak vrátit se do třineckého kádru měl po koronavirových starostech jiný útočník a to Michael Špaček.

Česká televize přišla s informací, že pouhou půlhodinu před startem duelu se měli hráči obou týmů začít svlékat a tudíž tak nedošlo na nástup na kluziště, kde se měly oba týmy tradičně před zápasem rozbruslit. V hale se oak měli objevit i ti hráči Třince, kteří původně neměli vůbec nastoupit, následně všichni nasedli do klubového autobusu a odjeli.

Připomeňme, že pouhé tři kola před základní bojuje Třinec spražskou Spartou o to, kdo získá v letošní sezóně Prezidentský pohár patřící prro vítěze základní části. To Litvínov se nachází po posledních čtyřech vyhranýchzápasech v řadě na 11. pozici a má již zajištěnou účast v překole play-off.