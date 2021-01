Dva dny po návštěvě Lukašenka: Fasel má obavy o schopnost Běloruska pořádat MS

V pondělí se René Fasel sešel s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, tedy měsíc poté, kdy se měli sejít původně, ovšem kvůli koronavirové nákaze u švýcarského funkcionáře se tato návštěva tedy o měsíc odložila. Záběry z pondělní schůzky vyvolaly rozruch, neboť na něm bylo vidět, jak se první muž světového hokeje až moc přátelsky objímá s běloruským vůdcem. K tomuto momentu se nyní vrátil sám Fasel v rozhovoru pro švýcarskou televizi SRF. "Tohle se úplně nepovedlo, to musím přiznat. Samotnému je mi to trapné," nechal se slyšet.

"Mrzí mě, že to někdo interpretuje tak, že schvaluju, co se v Bělorusku děje. Represe proti různým lidem jsou samozřejmě neakceptovatelné," pokračoval v rozhovoru Fasel. Ten jednal v Bělorusku o budoucnosti letošního hokejového MS, které se má podle původního plánu uskutečnit v Lotyšsku a Bělorusku. Jenomže poté, co byl loni v srpnu zvolen běloruským prezidentem opět Lukašenko, přičemž průběh voleb byl všelijaký, se v Bělorusku začalo protestovat a během těchto protestů Lukašenkův režim tvrdě proti demonstrrantům i novinářům zasáhl.

Fasel se však nijak netají tím, že s Lukašenkem má co se týče sportovního hlediska dobré vztahy a to už dvě desetiletí. "Chtěl jsem toho zkrátka využít, abychom mohli udělat něco pozitivního. Že by naše mistrovství světa mohlo v určitém smyslu představovat jakési usmíření mezi opozicí a vládou v Bělorusku," uvedl šéf IIHF.

Vedle zatýkání demonstrantů, novinářů a opozičníků vyvolala značnou mezinárodní pozornost i ta skutečnost, že Mezinárodní olympijský výbor před měsícem suspendoval nejen Lukašenka, ale i šéfa běloruského hokejového svazu Dmitrije Baskova, který se měl podílet na násilném útoku proti opozičnímu aktivistovi Romanu Bohdarenkovi, jenž nakonec zraněním podlehl. "IIHF má velké obavy o schopnost Minsku zorganizovat turnaj bezpečně z koronavirového hlediska, probíhá vyšetřování prezidenta Běloruské hokejové asociace a v zemi vládne neklid, jenž výrazně ovlivňuje přípravy na turnaj a vzbuzuje oprávněné znepokojení ze strany týmů, fanoušků a vládních představitelů," pokračoval ve středečním rozhovoru Fasel.

Nejen on, ale i celá IIHF se ocitla pod tlakem kvůli porušování lidských práv v Bělorusku. Některé země kvůli tomu na IIHF tlačila a stále tlačí, aby Bělorusku pořadatelství MS odebrala. Třeba spolupořadatel, tedy Lotyšsko, se nechal slyšet, že si neumí představit, že by měl hokejový svátek spolupořádat v současné době právě s Běloruskem.

Nicméně IIHF stále trvá na tom, že jejím hlavním cílem je, aby se letošní světový šampionát, konající se od 21. května do 6. června, konalo v obou původně zamýšlených zemích, tedy v Lotyšsku a Bělorusku. Do konce ledna by ale mělo být o pořadateli letošního MS rozhodnuto definitivně. Fasel uvedl, že už se IIHF přihlásilo Dánsko jako možný náhradní pořadatel letošního MS, vedle toho pak IIHF vede jednání i se Slovenskem.