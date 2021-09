Fanoušci se mohou radovat. Pod pěti kruhy se v Pekingu představí i hráči z NHL

Pro to, aby mohli hráči ze zámořské soutěže reprezentovat na olympijském turnaji v Pekingu byl rozhodující postoj ze strany NHL, který byl vůči tomuto kroku již delší dobu vstřícný. Naděje pro hokejové fanoušky ještě vzrostla zvláště poté, co před rokem byla prodloužena kolektivní smlouva v NHL a to až do roku 2026. Právě tato smlouva předem počítá s návratem hráčů NHL pod pěti kruhy a to jak v případě Pekingu 2022, tak i Cortiny d'Ampezzo 2026.

"Vím, že mohu mluvit za hokejové fanoušky celého světa, když řeknu, že opravdu moc vítáme tohle rozhodnutí, které vrátí ty nejlepší světové hokejisty na olympijské hry," uvedl k tomu samotný prezident IIHF René Fasel.

Dohodu uvítal i trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán. "Je to skvělá zpráva pro fanoušky, protože olympijský turnaj bude místem, kde se utkají ti nejlepší z nejlepších. Z našeho pohledu věřím, že i my postavíme velmi kvalitní tým a budeme černým koněm turnaje," řekl.

Nejdiskutovanějším tématem jednáních, do kterých se zapojil i Mezinárodní olympijský výbor (MOV) bylo pojištění hráčů v souvislosti s nemocí covid-19. I to se ale nakonec podařilo ke spokojenosti všech dořešit a hráči z NHL tak nyní mají jistotu, že jejich účast v Pekingu bude co nejvíce bezpečná. "Máme za sebou mnoho konstruktivních diskusí a bylo vynaloženo ohromné úsilí, abychom dosáhli dohody v termínu, který jsme si sami stanovili. Rád bych tímto poděkoval všem zúčastněným stranám za jejich podporu a odhodlání," pokračoval ve svém prohlášení Fasel.

Připomeňme, že se hráči NHL představili poprvé pod pěti olympijskými kruhy v Naganu 1998, díky čemuž tak tento turnaj dtal přívlastek "Turnaj století". A právě tento ostře sledovaný olympijský turnaj po celém světě tehdy, jak známo, vyhrála česká hokejová reprezentace pid vedením trenéra Ivana Hlinky. Během období od 1998 až 2014 se pak hráči NHL objevili na olympiádách celkem čtyřikrát. Dohromady za tu dobu nastoupilo na všech těchto olympiádách 706 hokejistů z NHL, přičemž tak tedy na jeden turnaj vycházelo v průměru 141 hokejistů ze zámoří.

Díky dohodě se tak do Pekingu mohou příští rok vydat například takové hokejové persony ze zámoří jakými jsou David Pastrňák, Connor McDavid (Kanada), Sebastian Aho (Finsko), Nikita Kučerov (Rusko), Victor Hedman (Švédsko), Leon Draisaitl (Německo) či Auston Matthews (USA).

Dodejme pak, že Zimní olympijské hry v Pekingu jsou na programu od 4. do 20. února 2022 a že se v rámci hokejového turnaje představí dvanáct mužstev, která budou rozdělena do tří skupin. Jako poslední se koncem letošního srpna do turnaje kvalifikovaly týmy Slovenska, Dánska a Lotyšska. Česko se pak utká ve skupině B s Ruskem, Švýcarskem a Dánskem.