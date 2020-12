Fasel odmítá být rukojmím politických her a i nadále věří v konání MS v Minsku

Tento týden se měla veřejnost dozvědět, jak to bude s nadcházejícím světovým šampionátem v příštím roce. Proti tomu byla ale nemoc covid-19, která se v těchto dnech objevila u šéfa Mezinárodní hokejové federace IIHF Reného Fasela a tak z jeho úterního setkání s Lukašenkem sešlo.

Tomu ale nebrání dávat rozhovory, třeba pro ruskou agenturu TASS. Právě v rozhovoru pro ni se nechal Fasel slyšet, že by se do sportu politika nikdy neměla zasahovat. „Situaci pečlivě sledujeme. Naším cílem je uspořádat turnaj v Bělorusku, chceme to udělat pro fanoušky, kteří si to zaslouží. Neměli bychom si dovolit být pod tlakem politiky a nechceme být rukojmími politických her," uvedl již sedmdesátiletý švýcarský funkcionář, jenž je v čele světového hokeje již čtvrt století.

Zopakoval, že tou nejhlavnější prioritou je pro něj bezpečnost nejen diváků, ale i samotných účastíků hokejového MS. „Vedeme o tom poměrně transparentní diskusi s místními úřady. Naším cílem je jet do Běloruska. Doufám, že se situace v zemi časem uklidní a běloruské orgány najdou východisko ze současné situace," nechal se dále slyšet Fasel.

Přestože se v předchozích dnech objevila informace o tom, že by se snad mohlo pořadatelství hokejového MS Minsku odebrat a přesunout ho do Moskvy, ve svém nejnovějším interview jakékoli odebrání pořadatelství odmítl. Zvlášť by se do toho neměl podle něj zapojovat Mezinárodní olympijský výbor, který k tomuto kroku vyzval a který mimochodem prezidentu Lukašenkovi, jenž je mimo jiné 23 let i šéfem běloruského olympijského výboru, zakázal začátkem tohoto týdne účast na olympijských hrách. Stejně se tak na olympijské hry kvůli tomu nepodívá ani Lukašenkův syn Viktor, který je pro změnu viceprezidentem běloruského olympijského výboru.

Sankcionován byl i člen výkonného výboru běloruského olympijského výboru Dmitrij Baskov, jenž je podezřelý z podílu na vraždě jednoho z opozičních aktivistů. „I mě situace okolo pana Baskova znepokojuje. Ale ohledně hostitele mistrovství světa přijme rozhodnutí IIHF. Jsem si stoprocentně jistý, že MOV nebude zasahovat do našeho rozhodnutí, a jeho prezident Thomas Bach to jasně řekl," zakončil Fasel.