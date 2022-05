Finové ovládli s přehledem duel s USA. Francouzi se snažili, ale prohráli s Němci

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V zaplněné nejmodernější hale v Evropě nacházející se v Tampere se hrál v pondělí večer duel, který patřil do této kulisy a to duel mezi domácími Finy a Američany v rámci skupiny B. Zápas k radosti domácích fanoušků od začátku lépe zvládali právě hráči Suomi, kteří se dostali do vedení v závěru první třetiny zásluhou Granlunda. Následně se rozhodli Američané k tvrdému hokeji, který ale vedl k vyloučením a i ktrestu do konce utkání pro Watsona a právě tento moment rozhodl. Během této výhody totiž skórovali Filppula a Manninen. A kdyaž čtvrtou finskou branku přidal Lehtone, bylo hotovo. V závěru už jen Američané pokazili gólmanovi Olkinuorovi čisté konto, když snížili na konečných 1:4. Ve skupině A se pak utali Francouzi s Němci, kteří během tohoto duelu přišli o jednu z hvězd Tima Stüzla. I bez se ale vyrovnaný zápas podařilo Němcům vyhrát 3:2.