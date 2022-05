Finsko vs. Česko třetina po třetině: Proti Finům se rozhodne o čtvrtfinálovém soupeři

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Od 19:20 středoevropského času hrají čeští hokejoví reprezentanti poslední zápas ve skupině B na letošním mistrovství světa ve Finsku. Jeho výsledek významně ovlivní to, s kým budou Češi hrát ve čtvrtečním čtvrtfinále. Pokud Češi na týmem Suomi vyhrají za tři body, skončí ve své skupině druzí a tím ji tak může hrozit Kanada. Pokud Češi nevyhrají a nebo vyhrají až po prodloužení či nájezdech, skončí třetí a tím pádem je bude ve čtvrtfinále čekat Německo. Proti Finům pak realizační tým do branky nasadil Marka Langhamera, Karel Vejmelka si tak po vynikajícím výkonu proti USA odpočine. Jak to nakonec všechno dopadne, sledujte online třetinu po třetině na EuroZprávy.cz.