Francouzi sahali po obrátce, Slováci ale nakonec vyhráli. USA si poradily s Lotyši

Skóre šampionátu otevřel svým prvním gólem na svém prvním mistrovství světa Regenda a to v polovině první třetiny v duelu s Francií. Regenda byl vůbec od začátku zápasu nejvíce vidět. Těsně před gólem se mu podařilo tečovat střelu Grmana tak nebezpečně, že musel gólman Buysse zasáhnout pravým betonem a následně tak tedy bekhendem gólově dorážel, 1:0 pro Slovensko. Poté hráli Francouzi přesilovku, ale nevyužili ji a tak mohli opět zahrozit Slováci, jenže Roman ve své šanci minul.

Na začátku druhé třetiny byl blízko k vyrovnání Fleury, jeho zakončení z pravého kruhu, ale gólman Rybár vychytal. Proto se tak mohli ve 22. minutě radovat z dvoubrankového vedení Slováci, když se trefil během přesilovky kapitán Tatar. Opět šlo o úspěšnou dorážku, tentokrát po střele Slafkovského. Během druhé dvacetiminutovky se ale hra vyrovnávala a Francouzi začali hrozit především z rychlých brejků. První francouzský gól však padl po vyhraném buly v útočném pásmu, přičemž tím úspěšným střelcem se stal tehdy Rech, 2:1 pro Slovensko.

Francouzům jakoby rázem narostla křídla, za chvíli tu byol zakončení Texiera do boční sítě, stejně jako Fleuryho střela z otočky z mezikruží. Krátce po polovině zápasu se už zemi galského kohouta povedlo vyrovnat k šoku slovenských hráčů i fanoušků, kterých byla v Helsinkách převaha. To Claireaux tečoval nahození Auvitua tak dokonale, že se puk dostal k unikajícímu Perretovi a právě tento hráč Hradce Králové svůj brejk zakončil přesným forhendem, 2:2. Jen krátce na to se pak do dalšího brejku dostal Texier, ale ten tehdy Rybára nepřekonal.

Těsně před odchodem do kabin an druhou přestávku se tak Slovákům povedlo dostat se zprátky do zápasu. Nejprve to z ostrého úhlu zkoušel Liška, následně ale puk za Buysseho záda dorazil úspěšně Takáč, 3:2.

To byla pro Francouze taková sprcha, že se z toho už po návratu na led na třetí třetinu nevzpamatovali natolik, aby dokázali duel opět zdramatizovat. Po spíše opatrném průběhu třetí třetiny se nakonec ještě na konečných 4:2 podařilo zvýšit Regendovi svou druhou přesnou trefou v zápase, kterou tentokrát zamířil do prázdné klece.

Lotyši na americký uragán nedokázali už adekvátně zareagovat

Přestože lotyšští hokejisté vstoupili do zápasu s velikým favoritem na celkové vítězství v turnaji aktivně, vedoucí branku jako první vstřelit nedokázali. Nenašli totiž recept na překonání brankáře Manna, který zneškodnil hned několik jejich pokusů. A tak to tedy byli hráči ze zámoří, kteří se jako první radovali v tomto zápase a to po sedmi minutách. Tehdy jak Bellows, tak Barber sáhli do střely od modré čáry, kterou vyslal jejich spoluhráč Peek a právě díky těmto tečím se puk nakonec dostal až za záda gólmana Merzlikinse, 1:0.

Zkušeného lotyšského muže s maskou pak za chvíli překonal Jones a tento hráč s céčkem na dresu pak byl i třetí přesné americké trefy. To totiž přihrál Bordeleauovi, jemuž se podařilo procpat kotouč mezi Merzlikinsovy betony. 3:0. Právě tyto tři branky dokázali Američané vstřelit během pouhých čtyř minut a už tehdy bylo jasné, na čí konto poputují po tomto zápase tři body. Americký kapitán Jones byl vidět i v dalším průběhu zápasu, například tehdy, kdy během přesilovky trefil tyčku. Čtyřbrankové vedení si pak Američané vybudovali na začátku druhé dvacetiminutovky, kdy skóroval pro změnu Lafferty.

Poté i Lotyši se snažili nějak zdramatizovat zápas a dostali se tak do několika příležitostí, ty si však vypracovávali i Američané. Skórovat už se ale v zápase podařilo jen pobaltskému týmu, když se trefil ve třetí třetině Džerinš. Tento hokejista, pro nějž je tento šampionát již jedenáctým v pořadí, na kterém se představuje, mohl skórovat ještě před tím, kdyby však z brejkové situace uspěl. Krátce před tímto lotyšským korigujícím gólem na konečných 1:4 pak Lotyši nevyužili hned dvojnásobnou přesilovku pět na tři.

Konečné výsledky MS v hokeji ve Finsku 2022 (13.5.2022):

SKUPINA A:

Francie - Slovensko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) - 11. Regenda (Grman, Miloš Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takáč (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Rekucki (USA) - Beresford (Brit.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 3731.

Sestavy:

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Llorca - Fleury, Texier, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Boudon, S. Treille, Rech - Leclerc, Ritz, Fabre - K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Jánošík, Gachulinec, Grman - Krištof, Lantoši, Tatar - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - Tamáši, Lunter, Pospíšil - Minárik, Liška, Takáč. Trenér: Craig Ramsay

SKUPINA B:

USA - Lotyšsko 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Barber (Bellows, Peeke), 11. S. Jones (Schmidt, Galchenyuk), 12. Bordeleau (S. Jones), 21. Lafferty (Megna) - 42. Džerinš (Rihards Bukarts, Čukste). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Rohatsch - Merten (oba Něm.), Synek (SR). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7938.

Sestavy:

USA: Mann - S. Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Galchenyuk, Bordeleau - Barber, Bellows, Meyers - Gaudette, Farrell, Lettieri. Trenér: David Quinn

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Čukste, Sotnieks, Bergmanis, Smons - Balcers,, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš