Gulaš se z olympiády nakonec omluvil, než aby byl náhradníkem. Kdo ještě tým doplní?

Dalo se očekávat, že informace o tom, že Milan Guaš nebude součástí širší nominace na zimní olympiádu, vyvolá nejednu reakci ze strany hokejové veřejnosti. A tak má Petr Nedvěd pořád co vysvětlovat. „Milan byl hráč, který nám nedal spát. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodování. Při skládání mužstva tvoříte týmovou chemii nejen během zápasů, ale třeba i tréninků. Do doby, než se hodí puk v zápase s Dány, tu chemii potřebujete v mančaftu mít. Jde o to, že v týmu nejde mít pět prvních houslistů," vysvětlil pro isport.cz Nedvěd důvod, proč se Gulaš nakonec do širší nominace nevešel.

Právě server isport.cz přišel s tím, že Gulaš se následně rozhodl odmítnout i roli náhradníka pro Peking. „Museli jsme si zkrátka vybrat. Strávili jsme nad tím hodně času, brali to zleva zprava. S tím, že buď mu ušijeme roli na míru a bude nám obstarávat první přesilovku a další věci, anebo v té pozici bude někdo jiný. A na konci dne nám tam Milan úplně nevyšel. Zvažovali jsme pro, proti a nakonec se takhle rozhodli. Šlo o kolektivní rozhodnutí, za které nesu hlavní odpovědnost já," pokračoval ve vysvětlování Nedvěd.

Současná širší nominace čítá celkem čtyřiadvacet jmen, ovšem jmenných položek má celkem pětadvacet. Kdo další se k již zveřejněným jménům ještě přidá, to bude jasné 24. ledna, kdy se má celý jmenný seznam zkompletovat. Právě do tohoto termínu může realizační tým do svého kádru pro olympiádu ještě několikrát zasáhnout a klidně někoho z něj vyřqadit, klidně i bezdůvodně.

Volné zůstává zatím osmé místo mezi obránci. To by měl podle Petra Nedvěda ideálně zaplnit pětatřicetiletý liberecký bek Ladislav Šmíd. Jenže toho dlouhodobě trápí zdrabvotní potíže s ploténkami, se kterými byl v minulosti hned na několika operacích. V této sezóně pak dosud nastoupil jen do čtrnácti zápasů, přičemž naposledy se objevil na ledě 17.října. Již v neděli by se ale měl zase k hokeji vrátit. „Museli jsme si zkrátka vybrat. Strávili jsme nad tím hodně času, brali to zleva zprava. S tím, že buď mu ušijeme roli na míru a bude nám obstarávat první přesilovku a další věci, anebo v té pozici bude někdo jiný. A na konci dne nám tam Milan úplně nevyšel. Zvažovali jsme pro, proti a nakonec se takhle rozhodli. Šlo o kolektivní rozhodnutí, za které nesu hlavní odpovědnost já," sdělil Nedvěd.