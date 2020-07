Hokej zamíří do horského prostředí. Ve Špindlerově Mlýně se pod širým nebem ukáže Jágr

Právě 11. prosince bude termín, který by si měli čeští hokejoví fanoušci do svých kalendářů zaznamenat. Po tomto poledním duelu Kladno vs. Vrchlabí bude ve Špindlerově Mlýně k vidění i duel českých a slovenských extraligových hokejistů a parahokejistů. Den před tím se na stejném místě usukteční Winter Classic zápasy juniorů.

Pro osmačtyřicetiletého Jaromíra Jágra to bude jeho již čtvrtý duel pod širým nebem, kterého se zúčastní. Poprvé tomu tak bylo ještě v dresu Omsku v roce 2009, kdy se Utkání hvězd KHL hrálo na moskevském Rudém náměstí, o tři roky později se zúčastnil Utkání hvězd NHL v dresu Philadelphie proti New Yorku Rangers a proti nim se po širým nebem postavil i v roce 2014, tentokráte za New Jersey. "Jeden duel byla exhibice v Moskvě, byla tam strašná zima, tak to nebylo moc příjemné. Další dva zápasy jsem zažil v NHL. Musím říct, že to byly jedinečné zážitky. Bylo to něco neskutečného. Atmosféra, kdy přijde na hokej 80 tisíc diváků, se nedá popsat," vrátil se ke svým čtyřem účastech na těchto unikátních zápasech sám Jágr.

Legendární "šedesátosmička" by chtěla nastoupit 11. prosince nejen za své kladenské Rytíře, ale i do následného duelu českých a slovenských legend. "Všechno bude záležet na tom, v jakém se bude hrát tempu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale rozhodně nastoupím za Rytíře a určitě dám pár střídání i v tom druhém utkání," nechal se slyšet kladenský majitel.

Dvanáctého prosince pak svůj Winter Classic zápas sehraje i extraliga, konkrétně se tehdy bude jednat o duel mezi Spartou a Hradcem Králové.

Právě pražská Sparta má zkušenosti s takovýmito speciálními zápasy. V ročníku 2019/20 se Pražané pod širým nebem střetli s Litvínovem a to v německých Drážďanech. Na tamním fotbalovém stadionu, kam přišlo 32 009 diváků, to byla nakonec Sparta, která Litvínov porazila 3:2. Začátkem roku 2016 pak pod širým nebem hráli v Brně s tamní Kometou.

Kromě těchto dvou duelů zažil český hokej dosud ještě další dva takovéto zápasy. Vůbec první takový se uskutečnil v roce 2011 na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde se střely Pardubice s Brnem, v roce 2016 se pak ještě Brno takto utkalo s Plzní.