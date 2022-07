Hokejové Kladno v nové sezóně povede člen legendární Blue Line Otakar Vejvoda

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

O největší senzaci v hokejovém Kladně se postaral příchod nového trenéra. Tím se stala totiž klubová legenda a člen neméně legendární Blue Line, kterou svého času tvořil v Kladně společně s Martinem Procházkou a Pavlem Paterou, Otakar Vejvoda. Světový šampion z roku 1996 se vrací do svého mateřského klubu poté ,co dlouhých sedm let působil ve Švédsku Lidingö juniorku.