Hokejové mistry z Třince povede od nové sezóny Moták, potvrdil samotný klub

Zkušený sedmapadesátiletý trenér Zdeněk Moták si je vědom, že přichází do klubu, který se stal v posledních letech tuzemským extraligovým hegemonem. "Přicházím s obrovským respektem a pokorou k práci celé organizace. Můžu nabídnout poctivou práci, maximální práci, fair play přístup ke všem, aby naděje a nároky byly naplněny," nechal se slyšet Moták po nástupu do funkce.

Třinecký sportovní ředitel Jan Peterek je pak pochopitelně rád, že duo Moták-Országh do slezského klubu přichází. "Samozřejmě, po takových úspěších, které jsme tady dokázali, není jednoduché přijít a snažit se navázat. Bude to pro ně těžká role a za to mají můj obdiv, že se do té práce vůbec pustili," uvedl.

Prozradil také, že debata o tom, kdo by měl Varaďu na lavičce Třince nahradit, byla ve vedení živá. "K tomu, že jsme se rozhodli pro Zdeňka Motáka jako hlavního kouče, nás vedla jeho zkušenost, rozvaha, s jakou přistupuje k různým problémům. Je vidět jeho práce hlavně v posledních letech v Olomouci, kdy se nám jeho styl práce líbil," řekl Peterka, který ještě dodal, že Motáka dooručovali Třinci i hokejisté, kteří pod ním hráli včetně Zbyňka Irgla.

Samotný viceprezident Třince Jan Czudek pak uvedl, že práci Motáka sleduje už dlouhodobě, konkrétně od roku 2011, kdy Třinec hrál finále play-off s Vtkovicemi. Ty tehdy trénoval právě Moták. "Už tehdy, v té době ještě s Pavlem Markem, jsme si říkali, že to by mohla být v budoucnu zajímavá alternativa k nám. Trvalo to 11 let, ale jsem rád, že se to podařilo," řekl Czudek.

Motákovi bude tedy pomáhat Országh, slovenský kouč, který před nedávbnem působil jako hlavní kouč Litvínova, než ho tam během sezóny nahradil Vladimír Růžička. "Má nové metody i z NHL, jazykově je neskutečně vybavený. Všechny tyto atributy hrály k tomu, abychom ho oslovili. Dneska se role ve světě stírají, potřebujete mít silný trenérský tým, ne jenom jednoho hlavního trenéra a potom nějaké další asistenty," uvedl na Országhovu osobu Peterka.

Országhovi pak nevadí, jestli je někde hlavním trenérem nebo jestli má zastávat funkci asistenta. "Vůbec to není o tom, jestli je někdo hlavní, nebo ne, ale o tom, jak si vyhovujeme, jak budeme spolupracovat a posouvat dále tým. Dostal jsem nabídku ze špičkového klubu, kterou jsem velmi rád přijal," sdělil.

Co se týče Václava Varadi, vedle něhož v Třinci skončil i jeho dlouhodobý asistent Marek Zadina, působil ve slezském klubu již od ročníku 2017/18, dokázal třikrát za sebou vyhrát s Třincem mistrovský titul a v roce 2020 bv klubu prodloužil smlouvu na dalších sedm let. Navzdory tomu loni v prosinci oznámil, že po sezóně 2021/22 v klubu skončí.