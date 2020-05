Hokejové Znojmo se vrací po devíti letech z Rakouska do české soutěže. Bude v druhé lize

„Na základě reálných předpokladů se Orli budou muset v důsledku pandemie vypořádat s výpadkem finančních prostředků pro následující ročník přesahujících 60% loňského rozpočtu, který činil zhruba 36 milionů korun. To by bez přijetí preventivních opatření ohrožovalo samotnou existenci klubu," uvedlo k návratu do české hokejové soutěže vedení Znojma na klubových webových stránkách.

Rozpočet znojemského klubu byl nastaven pro sezónu 2020/21 pro mezinárodní soutěž, která bude mimochodem nést od příští sezóny jiný název než EBEL, a to na zhruba 40 milionů korun. Samozřejmě se tak stalo ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. „S takto výrazným výpadkem příjmů by klub ale v následující sezoně nemohl fanouškům zajistit konkurenceschopnost a partnerům i městu Znojmu adekvátní prezentaci v mezinárodní soutěži. Žádná z organizací našemu klubu momentálně není schopna zaručit, jak bude vypadat a za jakých podmínek bude probíhat další ročník rakouské mezinárodní soutěže," vysvětlilo Znojmo důvody toho, proč se nakonec po debatě s hlavními partnery rozhodlo k pozastavení svého členství v EBEL.

Protože jihomoravský klub, jehož mohli tuzemšt fanoušci vídat především na začátku tohoto tisíciletí i v extralize, disponuje v rámci českých soutěží pouze licencí pro druhou ligu, tedy třetí nejvyšší hokejovou soutěž u nás, nikoho tak nepřekvapí, že právě v druhé lize bude Znojmo od příští sezóny k vidění. „Situaci v českém hokeji pečlivě sledujeme a další kroky budeme vyhodnocovat na základě aktuálních podmínek," uvádí dále klub, kde je sportovním ředitelem zároveň i trenér a touto osobou je Miroslav Fryčer.

„Je nutno říci, a to se vší pokorou, že mezi dlouhodobé cíle klubu nepatří dlouhodobé setrvání v 1. nebo 2. lize ledního hokeje v Česku. Věříme, že situace se co nejdříve uklidní, vše se opět vrátí do normálních kolejí a tento krok poskytne klubu, partnerům i fanouškům čas nadechnout se a společně následně rozhodnout, která cesta bude pro budoucnost Orlů po všech stránkách nejlepší," dodává klub.

Za svého devítiletého působení v mezinárodní EBEL lize může Znojmo mluvit jako o největší úspěchu v této soutěži o sezóně 2015/16, kdy se mu podařilo dostat se až do finále play-off, kde však tehdy nestačil na Salcburk. Před tím než začalo Znojmo nastupovat v EBEL lize, hrálo dvě sezóny v tuzemské první lize a před tím pak ještě deset sezón strávil v tuzemské extralize.