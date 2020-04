Hokejovou Spartu opouští Vladimír Růžička mladší. Po pouhém roce působení

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Podobně jako byl nečekaný jeho příchod do Sparty, je i nakonec jeho odchod z tohoto pražského klubu. Byla to senzace první třídy, když před sezónou 2019/20 přišel do Sparty právě Vladimír Růžička mladší, syn kouče Vladimíra růžičky, mimo jiné tolik spjatého s pražskou Slavií. Proto je nyní nečekaná jeho konec spolupráce se Spartou, se kterou na něm dohodl s vedením.