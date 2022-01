Hokejový národní tým se beze změn přesune na OH do Pekingu. Nominace zůstala stejná

Poslední změnou, kterou realizační tým v čele s Filipem Pešánem v nominaci udělal, bylo doplnění o jednoho obránce. Během víkendu oznámili jméno posledního reprezentanta, který odletí do Pekingu a to David Musila z Třince, jenž tak dostal přednost před dříve uvažovaným Ladislavem Šmídem. Kádr se dosud potýkal s koronavirem především u hokejistů z KHL, kteří už se ale postupem času dostali do tréninkového procesu.

V kádru tak nalezneme kromě třech gólmanů i osm obránců a čtrnáct útočníků. Kromě toho ještě existuje seznam třiceti náhradníků v případě, že by do týmu zasáhl během turnaje koronavirus.Jenže podle pravidel Mezinárodní hokejové federace IIHF může být takovýto seznam náhradníků maximálně šestičlenný, takže Pešán a spol. ho budou muset radikálně upravit.

"Do dneška bylo možné udělat změny, ale na nominaci, jak byla již dříve nahlášena, se nic nemění. K žádným změnám, které mohly nastat i na základě poklesu výkonnosti, nedošlo, nebyl k nim důvod. Teď už bude jakákoliv změna možná pouze ze zdravotních důvodů," uvedl pro Českou tiskovou kancelář k nominaci tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Zmiňovaní hokejisté hrající na klubové úrovni v ruské KHL patří do první dvanáctičlenné várky těch hráčů, kteří odletí již ve čtvrtek 27. ledna do dějiště Her. Od minulého pondělí už trénují na ledě v pražské O2 Areně. Třeba nyní v pondělí se v libeňské hale objevili obránci Lukáš Klok, Libor Šulák, Ronald Knot, David Sklenička a Jakub Jeřábek a útočníci Radan Lenc s Lukášem Sedlákem. Zbývajících pět hráčů z KHL se nachází stále v karanténě. "Konečně se ten počet hráčů na ledě rozrůstá, takže i opticky to vypadá lépe. Nemáme ještě obsazený post brankáře, jak už se ale stalo v takových situacích tradicí, tak zaskočil jeden z kustodů Petr Šulan," prozradil dále Zikmund k průběhu tréninků.

Zatímco tedy ve čtvrtek 27. ledna odcestuje do Pekingu ona várka z KHL, zbytek mužstva zamíří do Číny 2. února. "Je to ale stále ještě živá věc, která se neustále vyvíjí. Jisté je, že část mužstva odletí 27. ledna, druhá dvěma letadly 2. února, ale jaké bude nakonec složení těch posádek, to se bude odvíjet od výsledků testů," nechal se k tomu slyšet Zikmund.

K aktuálním tréninkům se vyjádřil jeden z reprezentantů Lukáš Klok, podle něhož si zatím na nic nemůže stěžovat. "Začali jsme (minulý týden) ve čtyřech, pak jsme byli v pěti, ale po pozitivních testech nás bylo zase méně. Jsem tady už od pondělí a jsem hrozně rád za to, že jsme měli tuhle možnost. Bylo to o těžší, že nás bylo málo a člověk byl hodně v zápřahu, ale já jsem o to radši, protože jsem potřeboval pořádně trénovat," řekl konkrétně.

Dodejme, že na programu má česká reprezentace ještě před turnajem v Pekingu tréninkový duel se Švédskem konaný 6. února, o tři dny později už se pod pěti kruhy střetne český tým s Dánskem, následně pak ještě ve skupině se Švýcarskem a Ruskem.