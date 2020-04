Hokejový titul získává Bánská Bystrica! A nakonec ne. Svaz odvrátil skandál

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Vypadalo to na bezprecedentní rozhodnutí Ligové rady, když před dvěma týdny právě ona rozhodla o předání ligového titulu pro Banskou Bystrici poté, co musela být nejvyšší slovenská hokejová soutěž předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru. Tehdy Banská Bystrica v nadstavbové části o konečné 1. až 6. místo, do jejíhož konce zbývaly tři kola, vedla o dvanáct bodů před Slovanem Bratislava. Jenže proti tomuto rozhodnutí se ve slovenském hokeji zvedla velká vlna nevole a tak nyní výkonný výbor Slovenského svazu ledního hokeje (SZLH) obrátil předešlé rozhodnutí a nakonec tak tedy ligovýtitul nebude nikomu udělen.