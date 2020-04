Hráči Litvínova už ví, kdo je bude trénovat. Přichází Slovák se zkušenostmi z KHL

Vladimír Országh byl Litvínovem vybrán především díky jeho zkušenostem nejen z Kontintální hokejové ligy, kde vedl Slovan Bratislava, ale i ze slovenské reprezentace, kde je v současnosti členem realizačního týmu. Tam působí po boku Craiga Ramseyho.

„Jeho trenérský vývoj sleduji dlouho a Vlado dokázal hodně slovenských a zahraničních hráčů posunout na vyšší úroveň. I přes svůj mladý věk je dnes velice zkušeným trenérem, který má zkušenosti i s mezinárodním hokejem z KHL i reprezentace a věřím, že posune hokej v Litvínově výše," řekl k osobě nového kouče Pavel Hynek, klubový sportovní ředitel.

Pro Oszágha, který se s Litvínovem dohodl na dvouleté spolupráci, je právě tato štace jeho první zahraniční. „Jsem plný očekávání. Jdu do klubu, který má velkou historii, vychoval obrovské množství vynikajících hráčů a také výborných trenérů. Jdu do města, které žije hokejem. Moc se na to těším a doufám, že pozvedneme výsledky a fanoušci se znovu dočkají play off," nechal se slyšet Országh, jehož prvním úkolem nyní bude sestavit svůj realizační tým.

Kromě trenérských zkušeností má za sebou Országh i bohatou hráčskou minulost. V roce 2002 byl členem týmu Slovenska, které tehdy triumfovalo na světovém šampionátu v Göteborgu. O rok později pak v dresu Slovenska na MS v Helsinkách vybojoval bronz. Má za sebou coby hráč i téměř 300 zápasů v kanadsko-americké NHL, kde si zahrál v týmech New Yorku Islanders, Nashvillu a St. Louis. Na kontě má i zisk švédského ligového titulu a to ze svého působení v Djurgaardenu v roce 2001. V této severské zemi nastupoval i za Luleu.

Dodejme, že hráčskou kariéru nakonec ukončil v Banské Bystrici, se kterou pak jako trenér slovenský extraligový titul v letech 2017 a 2018.