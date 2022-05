Jágr měl v Praze autonehodu. Po srážce s tramvají vyvázl bez zranění

„Muž po nehodě podepsal negativní reverz s tím, že nepotřebuje převoz do nemocnice,“ okomentovala pro server Novinky.cz středeční nehodu u Motola mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová pa pro změnu potvrdila, že svou roli v nehodě vůbec nehrál alkohol. „Dechová zkouška byla u řidiče negativní,“ uvedla.

Kvůli této nehodě pak byla pozastavena tramvajová doprava v místě na čtvrthodiny.

Jágr se pak veřejnosti za nehodu omluvil na svém Facebooku, kde uznal svou chybu. "Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si jí půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec," píše ve svém prohlášení konkrétně.

Je pak pochopitelně rád, že nehoda neměla žádné zraněné i oběti, především pak co se týče cestujcích v tramvaji. "Co je ale nejdůležitější, že se cestujícím v tramvaji nic nestalo," uvedl zároveň s poděkováním všem zasahujícím.