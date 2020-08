Jak to bude s hokejovým MS v příštím roce? Bělorusko odpovědělo lotyšskému premiérovi

Hokejový svět je nadále v nejistotě v otázce kolem světového šampionátu, jenž by se měl podle původních plánů konat jak v lotyšské Rize, tak v běloruském Minsku. Před dvěma týdny se totiž nechal slyšet lotyšský premiér Krišjánis Kariňš, že by si nedokázal kvůli současné politické situacki v Bělorusku mistrovství světa v hokeji právě v této zemi představit. Nyní na tatto slova reagoval šéf běloruského hokejového svazu Dmitrij Baskov, když řekl, že v příštím roce by se mohl hokejový světový šampionát uskutečnit pouze v Bělorusku.