Jalonen burcuje mužstvo před bojem o bronz. Varuje před stupidními vyloučeními

Po prohraném duelu s Kanadou (1:6) hned finský stratég v českých službách věděl, v čem byl mezi oběma týmy největší rozdíl. "Kanaďané neměli žádná hloupá vyloučení. A po těch našich hloupých vyloučeních dvakrát skórovali, což zápas úplně otočilo. Na této úrovni a v takhle důležitých zápasech si prostě taková vyloučení nemůžete dovolit," uvedl konkrétně.

Přestože pak konkrétní hráče jmenovat nechtěl, každý věděl, koho má na mysli. Zbytečně fauovali totiž ve druhé třetině největší hvězdy týmu David Pastrňák a David Krejčí a právě i kvůli těmto vyloučením v této části Kanaďané z vyrovnaného stavu 1:1 bylo rázem kanadské vedení 4:1. "Myslím, že ti hráči sami moc dobře vědí, co udělali. Nemusím jim to říkat," řekl pouze Jalonen.

Ten nikterak nechtěl rozvádět, zda zmiňované fauly byly v zápase posouzeny správně. "Ještě jsem to neviděl na videu, ale jedna věc je jasná - když jste na trestné lavici, nemůžete vyhrávat zápasy. Říkáme si to po celý turnaj, a stejně se to zase stane. Kdybychom hráli celou dobu jako v první třetině, nemáme problém. Ale potom se začaly dít různé věci, a to včetně těch dvou přesilovkových gólů Kanady. Jsme tady však kvůli jediné věci - abychom přivezli domů medaili. Takže teď se musíme dát do kupy a opravdu rychle se připravit na zítřek. Není čas hrabat se v chybách a v celém tom utkání. Sedneme si s hráči v hotelu ještě teď po návratu," řekl.

Připustil, že problémem pro český celek jsou i jeho nevyrovnané výkony. "Nemůžu najít žádné vysvětlení, proč se to děje. Myslím, že dnes jsme byli připravení na zápas a viděli jsme to v první třetině. Ale ztratili jsme to v přesilovkách soupeře. Z první třetiny zklamaný nejsem, ale pak samozřejmě ano. Každý je zklamaný z toho, co se stalo potom."

Věřil v postup do prvního finále MS pro český tým od roku 2010 i proto, že ze zařčátku semifinále to vypadalo nadějně. "Myslím si, že jsme měli šanci. Ale teď už je na podobné úvahy pozdě. Musíme výsledek respektovat a dát kredit Kanadě. Jakmile se dostali do zápasu, tak hráli vážně moc dobře. Ale takový je už náš (hokejový) život. Můj život je takový, stejně tak i život hráčů. Myslím, že se cítím úplně stejně jako hráči v šatně. Víme, že jsme měli šanci, ale už je pozdě na nějaké spekulace a cokoliv jiného. Musíme jít dopředu a vidět světlo v tom, že v neděli odpoledne nás čeká zápas o bronz."

V boji o bronz pak nevidí důvod, proč byb měl své svěřence motivovat. Cíl je v tomto případě přeci jasný, získat první cenný kov z MS od roku 2012. "Myslím, že ji máte, když hrajete takový zápas. Že nemusím nikoho motivovat. Kluci jsou motivovaní, aby vyhráli s Američany. Máme pořád šanci dovézt medaili. Musíme se dát do kupy a hrát celých šedesát minut. Ne dvacet, ale šedesát. Dvacet nestačí. A nechci vidět stupidní vyloučení," vyzývá tým Jalonen.

Ten nevyloučil změny v sestavě, které už učinil v zápase s Kanadou během tetí třetiny. "Ještě jsem o tom nepřemýšlel, ale už jsem trošku změnil lajny ve třetí třetině," uvedl a dodal, že do duelu o bronz v brance rozhodně nastoupí Karel Vejmelka. "Mluvil jsem o tom s naším trenérem gólmanů a on brankáře střídat nechtěl."