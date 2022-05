Jalonen měl sestavu na Brity jasnou už ve čtvrtek. Otazník visel nad brankářem

Podle obránce Davida Skleničky je atmosféra v mužstvu dobrá. "Je suprová a pozitivní, čemuž přidaly navíc i ty dva vyhrané turnaje těsně před šampionátem. To nám určitě pomohlo na celkové atmosféře, byť si nemyslím, že by někdy dříve byla atmosféra v kabině špatná. Vždy je pozitivní," řekl konkrétně.

Tento reprezentant, jenž má zkušenost s halou v Tampere, neboť působí ve finské lize a to momentálně v Käsrpätu Oulu, přičemž před tím ještě oblékal dres Jokeritu, také již během čtvrtečního tréninku okomentoval zdejší led. "Když jsme tady hráli během play-off, byl ten led o třídu lepší než včera. Možná o dvě. Dneska už to bylo o něco lepší. Možná i tím, že jsme byli jako třetí mančaft na ledě. Počasí tomu včera asi také nepomohlo. Když je venku větší teplo, na tom ledě se to pozná. Věřím, že až nastoupíme k prvnímu zápasu, bude led ještě lepší, než je teď, a nebudou s tím problémy. Ať už to ale bude jakékoliv, všechna mužstva mají stejné podmínky, na to se nelze vůbec nijak vymlouvat," nechal se slyšet.

O výborné náladě v týmu pak hovořil i jeden z asistentů trenéra Libor Zábranský. "Nálada je výborná, kluci jsou zdraví a zdravě nažhavení. Při tréninku to bylo vidět. V sestavě už žádné otazníky nemáme, ale více prozradíme až v sobotu v den zápasu. S Brity se musíme soustředit na vlastní hru, do každého zápasu jdeme s pokorou, nesmíme nic podceňovat," směřoval Zábranský vše k nejbižšímu zápasu.

A podcenit Brity, se kterými naposledy na MS v Rize minulý rok Češi vyhráli jasně 6:1, nehodlá ani kapitán národního týmu Roman Červenka. "Nechceme nic podcenit. A že nás čeká na úvod Británie? Je to tak, jak to je. Zápasy nám podle toho, jak se nám to zamlouvá, nebo ne, přehazovat nebudou. My chceme hlavně dobře vstoupit do turnaje. Vyhrát ten zápas a pak jít zase dál. Jsme natěšení, všichni už chtějí, aby to začalo. Pak bude zápasů v turnaji hodně," uvedl.

K poslednímu vzájemnému měření sil s Británií na mezinárodní scéně se vrátil i David Sklenička. "Loni jsme proti Britům hráli v Rize a rozhodně to nebylo úplně jednoduché utkání. Museli jsme být zodpovědní dozadu a pohlídat si jejich protiútoky. Myslím si však, že máme kvalitnější mužstvo než oni. A když budeme plnit, co máme, měli bychom je porazit. Doufám, že to tak i dopadne," řekl obránce a pokračoval: "Uvidíme, jak zafunguje ten náš systém, který je nastavený na silné soupeře jako Finy nebo Švédy, ale třeba s Rakušany to až takové nebylo. Bude každopádně třeba to dávat rychle od hole, nahrávat si rychle přes střední pásmo a v útoku už tam pak něco vymyslíme."

Zatímco ještě před víkendem to vypadalo, že by se mohl do branky proti Britům postavit jako jednička Karel Vejmelka, nyní to spíše na překvapení v podobě Lukáše Dostála. A to právě proto, že úvod turnaje narazí na Brity a až pak je na programu papírově těžší duel se Švédskem. "Určitě to celou situaci trošku zamotává. Mohu říct, že se tomuto rozlosování určitě přizpůsobíme. Navíc nás čekají dva zápasy ve dvou dnech po sobě. Myslím, že máme tak z osmdesáti procent vyřešeno. Je téměř jasné, jak by to asi mělo vypadat. Pořád ale zbývají ještě dva dny do zápasu, během nichž se může ještě cokoliv přihodit," uvedl kouč brankářů Zdeněk Orct.

Pravděpodobná sestava ČR:

Dostál (Langhamer) - Hronek, Šimek, Jiříček, D. Sklenička, Jordán, Ščotka, Kundrátek - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek