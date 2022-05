Jasné zápasy pro Němce a Finy. Se svými soupeři si s přehledem poradili

I Němce v těchto dnech posílily hvězdy z NHL, konkrétně bek Gawanke a forvard Reichel. A právě tito dva byli k vidění v pátečním duelu s Itálií. Naši západní sousedé se rozhodli naplňovat svou roli favorita již v úvodních minutách hry a tak už po šesti minutách otevřel skóre Karachun. Pouhých šestasedmdesát vteřin na to na 2:0 zvýšil Wissmann, jenž se o to postarl individuální akcí. Běžela 14. minuta, když na 3:0 navýšil díky teči Ehliz a už tehdy bylo celkem jasné, že to bude spíše hra kočky s myší. Po této brance se raději do branky Italů postavil Fazio místo Fadaniho. Ani on ale neuzavřel německý gólostroj a ještě před první pauzou lovil kotouč ze své sítě. V přesilovce totiž na 4:0 zvýšil Fischbuch a kdyby týmu z Apeninského poloostrova nepomohly tyčky, mohlo být německé vedení po první třetině ještě výraznější.

Výraznější nakonec bylo po druhé třetině a to i přesto, že Italové se zlepšili v zakončování. Ve 26. minutě totiž na 5:0 zvýšil další německou přesilovkovou trefou Reichel, 36 vteřin poté se sice podařilo snížit tečujícímu Traversovi, ale ve 35. minutě na 6:1 na druhé straně zvýšil svým druým gólem v zápase Fischbuch, když mu na něj nahrál Lucas Reichel, synovec bývalého českého reprezentanta a olympionika z Nagana.

Stejně jako v první, tak i ve třetí třetině Němci dokázali vstřelit slepené góly. Pouhých 81 sekund tehdy dělilo sedmou a osmou německou přesnou trefu a vše tak mířilo k nejvyšší výhře Německa nad Itálií v historii MS. Jenže pak Italové zapnuly motory, jelikož Frigo a Mantenut dokázali snížit na 3:8. Sanna pak vstřelil čtvrtý gól Italů, který ale byl vzápětí odvolán po renérské výzvě kvůli ofsajdu. V samotném závběru pak poadla jedna branka na aždé straně a tak se zopakoval konečný výsledek ze vzájemného duelu z loňského šampionátu.

Bezstarostné páteční odpoledne pro domácí Finsko

Ještě možná jasnější zápas se konal v pátek odpoledne v Tampere, kde domácí Finové narazili na Británii. Ti mohli inkasovat už po dvou minutách, kdyby z bezprostřední blízkosti překonal Bownse Filppula. A tak tedy první finský gól padl v 7. minutě, kdy se od modré rozhodl vypálit Friman a poté, co byla jeho rána tečována, zaplula za Bownse, 1:0. Prakticky stejně padla druhá finská branka, když se Hietanenova střela otřela o Perliniho brusle ve 12. minutě. Krátce před prvním odchodem do kabin měl potíže finský muž s maskou Olkinuora, Ehrhardt ale tehdy jeho problémy nevyužil ke skórování.

Na začátku druhé dvacetiminutovky byl blízko k přesné trefě Conway a tak to byli ve 27. minutě opět Finové, kteří skórovali. Konkrétně se to povedlo Filppulovi, jenž do branky usměrnil střílenou přihrávku. Další britskou příležitost na snížení promarnil Lake a tak chvíli na to díky Armiovi Finové veedli už 4:0. V závěru třetiny pak Brity od další pohromy zachránilo břevno.

Patého gólu se ale přeci jenom Finové dočkali. Stalo se tak ve tetí třetině, ale až v 50. minutě, kdy ho vstřelil Mäenalanen. Rajala pak uzavřel skóre na konečných 6:0.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2022 ve Finsku (20.5.2022):

SKUPINA A (Helsinky):

Německo - Itálie 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 6. Karachun (J. Müller, Loibl), 7. Wissmann (Kastner), 14. Ehliz (Bittner, Michaelis), 18. Fischbuch (Wissmann), 26. Reichel (Noebels, Michaelis), 35. Fischbuch (Reichel, Wissmann), 42. Ehliz (Michaelis, Schmölz), 43. Karachun (Schmölz, Loibl), 58. Soramies (Wissmann, Kastner) - 26. Traversa (Miglioranzi, Pietroniro), 48. Frigo (Petan), 50. Mantenuto (Trivellato, S. Kostner), 60. Petan (Hannoun, Glira). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Öhlund (Švéd.) - Beresford (Brit.), Yletyinen (Fin). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 3311.

Sestavy:

Německo: Niederberger - Gawanke, J. Müller, Seider, M. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Noebels, Reichel, Fischbuch - Michaelis, Ehliz, Plachta - Karachun, Schmölz, Loibl - Ehl, Soramies, Kastner. Trenér: Toni Söderholm

Itálie: Fadani (14. Fazio) - Di Perna, Trivellato, Miglioranzi, Pietroniro, Glira, Gios, Spornberger - Sanna, S. Kostner, D. Kostner - Frank, Mantenuto, McNally - Frigo, Hannoun, Petan - Deluca, Traversa, Insam - Mantinger. Trenér: Greg Ireland

SKUPINA B (Tampere):

Finsko - Velká Británie 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Friman (Vatanen, Lammikko), 12. Hietanen (S. Manninen, M. Lehtonen), 27. V. Filppula (Mikael Granlund, Hartikainen), 29. Armia (Friman, H. Pesonen), 50. Mäenalanen (Lindell, Ohtamaa), 56. Rajala (Heiskanen, H. Pesonen). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Frandsen (Dán.) - Briganti (USA), Seewald (Rak.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 11.502.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Seppälä, Vatanen, Friman, Lindell, Ohtamaa - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen

Velká Británie: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch, Sam Jones - Lake, Neilson, Dowd - Mosey, Conway, Perlini - J. Phillips, Lachowicz, Waller - Hook, Myers, Davies. Trenér: Peter Russell