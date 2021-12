Kam zamíří Varaďa? Po nečekaném konci v Třinci může jít do zámoří nebo k reprezentaci

Václav Varaďa drží trenérské kormidlo u třineckých Ocelářů již pět let a během nich tento slezský klub dovedl ke dvěma ligovým titulům. Nyní to vypadá, že směle útočí na zlatý hattrick.

"Já se soustředím s Třincem na zbytek sezony. Věřím, že to máme dobře rozběhlé, a pokud budeme zdraví, tak máme šanci se dostat tam, kde si všichni přejeme. Je pravda, že jsem vedení oslovil a během ledna budeme řešit nějakým způsobem, jak to celé dopadne," nechtěl se nikterak blíže vyjadřovat ke svému nečekanému rozhodnutí samotný Varaďa po úterním duelu s Hradcem Králové a pokračoval: "Já bych poprosil o shovívavost a nějakým způsobem o čas, který tahle záležitost potřebuje. Já se osobně vyjádřím na svém blogu zítra nebo pozítří, kde malinko více odkryju karty, ale budu čekat na návrat majitele klubu (Jána Modera), který by měl být v prvním týdnu v lednu zpátky. Tam se bude řešit, co dál."

Varaďa prozradil, že svůj krok nejprve oznámil jak klubovému vedení, tak i samotným hráčům. "Já jsem to hráčům oznámil ve stejný den, kdy jsem to sdělil vedení. Jak na to reagovali? Samozřejmě nejásali, ale potřebovali znát pravdu a vědět důvod, než se to dostane úplně ven," řekl Varaďa.

Že se skutečně jednalo o nečekaný krok ze strany Václava Varadi, o tom svědčí i komentář klubového vedení k nastálé situaci. "Jsme zaskočeni, že i přes sedmiletý kontrakt nyní společně řešíme další budoucnost Václava Varadi v naší organizaci, protože se rozhodl na konci sezony odejít. Jeho uvolnění může proběhnout za jasně daných podmínek, které jsou obsaženy ve smlouvě, jejíž obsah nebudeme zveřejňovat. Věříme, že s týmem letos opět směřuje k obhajobě extraligového titulu, a jsme přesvědčeni, že Václav Varaďa udělá pro úspěch organizace v probíhající sezoně maximum," uvedl k tomu konkrétně klubový viceprezident Jan Czudek. Je to opravdu o to zvláštnější, že Varaďa podepsal smlouvu s klubem až do roku 2027 a to navíc teprve loni v dubnu.

Není tak proto divu, že se rozvířily debaty o Varaďově budoucnosti. Že by mohl po konci sezóny zamřit k reprezentaci a nahradit tak Filipa Pešána. Existuje však možnost, že díky svým kontaktům v zámoří, kde působil coby hráč, se stane asistentem trenéra v některém ze zámořských klubů NHL, přičemž se hovoří v zákulisí o New Jersey. A tímto krokem by si tak splnil svůj sen, tedy trénovat v NHL.

Hokejový stratég ale ve svém pozdějším prohlášení uvedl, že žádnou nabídku nemá a že si chce spíše odpočinout. "Přišel jsem na to, že dozrál čas posunout se dál. Kam, to zatím nevím, žádná nabídka mi na stole k podpisu neleží," uvedl a pokračoval: "Cítím však, že musím jít dál. Ve vašem důležitém rozhodnutí vám vždy napoví hlas srdce, kterému rád naslouchám, a ten mi nyní přichystal další výzvy, na které se těším. Hokej miluji a vždycky jsem ho dělal a dělám na sto procent. S klidným svědomím proto mohu říct, že jsem třineckým Ocelářům pomohl ke stabilitě a růstu. To samé chci samozřejmě po hráčích a dalších lidech kolem sebe. Bez úlev nebo výjimek. Mám svou vizi, jak hokej dělat, a nikdy z ní nechci uhnout."

"Jsem přesvědčený, že tento přístup vede nejen k týmovým úspěchům celé organizace, ale že zároveň posouvá individuálně všechny hráče a pomáhá jim v dalším osobnostním i sportovním růstu, který může vyústit třeba i k zahraničnímu angažmá. Aby se dařilo tuto vizi naplňovat, vyžaduje to soulad všech. Tedy vedení a představitelů klubu, což zahrnuje sportovní úsek od trenérů dětí a mládeže. Vizi musí vzít za svou také hráči, trenéři a realizační týmy celé organizace. Teprve pak do sebe vše zapadne," zakončil Varaďa.